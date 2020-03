Polémica: El Granada podría denunciar la confesión de Yuri

Yuri Berchiche, autor del gol que dio al Athletic la clasificación a la final de la Copa del Rey en Los Cármenes, sigue siendo protagonista tras el duelo. El latearal zurdo reconoció en los micrófonos de Radio Euskadi que habló con el colegiado Del Cerro Grande antes del partido para que no les enseñase ni a él ni a Iñaki Williams o Iñigo Martínez una tarjeta amarilla que habría conllevado sanción en la final de Copa frente a la Real Sociedad. «Tuve una conversación con el árbitro antes de salir al campo. Tuvo en cuenta las tarjetas y nos dijo que no nos preocupáramos y que le ayudáramos nosotros también, que lo iba a tener en cuenta y así fue», confesó Yuri.

Cuestionado acerca de esta situación a la hora de arañar unos segundos al cronómetro en los últimos minutos del choque, el lateral no lo dudó: «Sabía que el árbitro no me iba a enseñar ninguna tarjeta por perder tiempo, aunque tampoco lo hice».

Estas sorprendentes declaraciones podrían ir más allá de la mera confesión de una anécdota y es que sería de justicia cuestionar al propio árbitro al respecto de las mismas. El Granada, que recibió indignado el audio publicado por Radio Euskadi y estudia denunciar estas declaraciones. Sea como sea, no parece que la RFEF esté dispuesta a hacer ruido alguno al respecto. Veremos.