Rajada del Coruxo contra Reinier y el Madrid: "Quedaos a gusto con los 30 millones"

La polémica con el Real Madrid Castilla y sus rivales de la Segunda División B ha vuelto. Esta vez fue el Coruxo quien se quejó públicamente en sus redes sociales de la posibilidad de que los merengues puedan jugar con jugadores que han costado traspasos multimillonarios como lo fue en su día Vinícius Jr y en el caso actual con Reinier y Rodrygo.



"Quedaos a gusto con los 30 millones, hay clubes de Primera que no tienen esa inversión. Si juntamos a los 80 clubes de la categoría no manejamos ese dinero. Recordad que hace dos jornadas, Rodrygo, 54 millones, les salvó los muebles al final del partido contra el último de la tabla", escribió el Coruxo en Twitter después de la victoria del Castilla de Raúl González por 4-0 con doblete de Reinier.





Quedástesvos a gusto cos 30 millóns, nin clubs de primeira teñen ese investimento. Xuntamos os 80 clubs da categoría e non se manexa ese diñeiro. Lembramos entón fai dúas xornadas, Rodrygo 54 millóns, salvoulles os mobles ao final do partido ante o último da táboa. https://t.co/ZptmFrr2zW — Coruxo FC (@CoruxoFCoficial) March 7, 2020