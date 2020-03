El XI ideal de la Jornada 27 en LaLiga Santander

Una imagen del once de la jornada 27 de LaLiga Santander

Una imagen del once de la jornada 27 de LaLiga Santander SD

El Real Betis entra con fuerza en el XI de la Jornada 27 en LaLiga Santander después de vencer contra el Real Madrid gracias al gran esfuerzo sobre el verde de sus futbolistas, pero sobre todo debido a la actuación de tres en particular. Emerson, activo por la derecha, Guardado, serio en la media y con peligro en segundas jugadas, y un Nabil Fekir que le dio un plus en ataque a su equipo, protagonizan la alineación del fin de semana. Canales también podría haber entrado en el once.

La portería la ocupa Aitor tras salvar a su equipo de la derrota con tres paradas de mérito. Sobre todo, la que le sacó a Soldado cuando el partido agonizaba. El poso y orden en la zaga defensiva, traducida con porterías a cero, hacen que Piqué y Murillo sean la pareja de centrales, donde el lateral izquierdo, pese a la derrota, lo ocupa Monreal. El pamplonés puso en aprietos a Semedo y actuó con serio peligro en acciones de contragolpe, y fue, junto a un Mikel Merino que también está en el once, uno de los artícifes de que la Real Sociedad pudiera haber sacado algo positivo de su visita al Camp Nou.

En una formación de 4-2-3-1, la zona que respalda al delantero está resguardada, por las bandas, con la presencia de Óscar Rodríguez y Roberto Torres. El pepinero participó de forma de forma activa en la remontada del Leganés con los dos goles que le dieron la vuelta al marcador, y el jugador de Osasuna confirma que vuelve a registrar los picos que enamoraron a los aficionados del campeonato doméstico. Tras provocar un penalti y marcarlo la semana pasada en el Ramón Sánchez Pizjuán, hizo lo mismo contra el Espanyol. Además, se gustó transformándolo a lo 'Panenka'.

El once de la jornada lo cierra Joao Félix, quien es un segundo delantero, pero aparece en nuestro once en la punta de lanza. El atacante portugués va ganando en confianza tras su lesión y ya cuenta para el Cholo Simeone al cien por cien. Marcó, se complementó con Morata y levantó al Wanda Metropolitano con sus acciones. Un estímulo para afrontar la vuelta de la Champions con más seguridad.