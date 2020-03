El Basilea suspende su partido de Europa League por el coronavirus

El coronavirus Covid-19 sigue alterando los hábitos de los ciudadanos y también algunas citas deportivas. Eso sí, cada club, cada país y cada ciudad, trata la crisis sanitaria de una manera diferente. Mientras el Valencia CF - Atalanta se disputará en Mestalla a puerta cerrada, lo mismo que el PSG - Borussia, el Basilea - Eintracht se ha decidido suspender.

El Departamento de Justicia y Seguridad de Suiza ha confirmado a través de un comunicado que no autoriza la celebración del partido entre el Basilea y el Eintracht de Frankfurt (fechado para el 19 de marzo), correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Europa League.

"La policía de la ciudad de Basilea decidió no aprobar la celebración de este partido, con el fin de proteger la salud de la población y en el contexto de las medidas oficiales para frenar la propagación del Coronavirus, así como la carga de trabajo del equipo médico de Basilea", anuncian las autoridades. De hecho, y a diferencia de los encuentros de Valencia y París, ni siquiera contemplan la posibilidad de que se dispute a puerta cerrada.

El gobierno suizo explica que la experiencia de los partidos a puerta cerrada ya ha demostrado que cientos de aficionados visitantes viajarían a la ciudad, aunque no entrasen al estadio. Y es que, hasta la fecha, Alemania no ha querido tomar las medidas regulatorias que por ejemplo ha puesto en práctica Italia y por las cuales sus ciudadanos no pueden abandonar el país con normalidad.



Condiciona la competición

Vista la decisión del gobierno centroeuropeo, se desconoce qué sucederá con el encuentro de vuelta de la eliminatoria. A priori, la ida en Alemania se disputará sin mayor contratiempo. Lo que está claro es que el sorteo de la Europa League está fechado para el 20 de marzo, mientras que la siguiente ronda arrancaría el 9 de abril. Un cambio de sede puede solucionar el problema con las autoridades suizas. La UEFA, por el momento. no se ha pronunciado al respecto.