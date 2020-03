Las cinco claves de la Jornada 27 de LaLiga

El desplome del Real Madrid, el VAR rescata al Barça; el Atlético fuera de puestos 'Champions'; la semana grande del Athletic y Mallorca y Leganés se aferran a sus opciones son las cinco claves de la vigésimo séptima jornada de LaLiga Santander.



1. El desplome del Real Madrid

Siete días le duró el liderato a un Real Madrid irregular. Del subidón del clásico pasó a firmar en el Benito Villamarín su peor partido de la temporada junto a la debacle de Son Moix. Sin haber jugado entre semana salió a especular. Pecó de falta de ambición, sin mordiente, permitiendo crecer a un Real Betis en crisis que aprovechó dos regalos para tumbar al equipo de Zinedine Zidane que pasa a estar a expensas del Barcelona. Cuando Courtois no pudo reaccionar ante los errores de sus compañeros, no hubo reacción. Le falta fútbol y hoy voluntad, con decisiones del técnico que debe explicar. Militao haciendo aguas de lateral, Valverde en el banquillo, Marcelo por delante de Mendy o Lucas Vázquez del ostracismo a la titularidad.

2. El VAR rescata al Barça

No encuentra el fútbol vistoso el Barcelona de Quique Setién pero mantiene la eficacia de toda la temporada jugando de local en el Camp Nou para recuperar el liderato y dejar en el olvido el traspié del clásico en el Santiago Bernabéu. Supo sufrir ante el equipo que mejor juego está desplegando en LaLiga Santander, la Real Sociedad que no acusó su desgaste de Copa del Rey. Aguantó hasta la queja de su afición en momentos del partido y sacó provecho de una decisión arbitral tomada desde el VAR. La mano de Le Normand dentro del área fue interpretada como penalti y no lo desaprovechó Leo Messi para dar un triunfo con sabor a poco nada más acabar el encuentro pero que el domingo, en el cierre de la jornada, supo a oro para el barcelonismo.





3. El Atlético fuera de puestos 'Champions'

Nunca estuvo Diego Simeone en esta tesitura a once jornadas para el final de la temporada. Su Atlético de Madrid ha pasado de ser considerado candidato al título a estar quinto clasificado, fuera de puestos de Liga de Campeones, después de ceder un empate ante un rival directo como el Sevilla en el Wanda Metropolitano. El encuentro tuvo una primera mitad tan loca como vistosa para el espectador. Hasta cuatro goles repartidos por dos equipos que tomaron el partido como clave en su pulso por un puesto en la próxima edición de la 'Champions' y con el VAR de protagonista ante las quejas de todos los presentes. En esta ocasión Hernández Hernández sí acudió a revisar jugadas, para queja del madridismo. Dos empates consecutivos son un nuevo bache que pone a examen hasta el final de curso a la plantilla rojiblanca que tiene en Anfield todas sus esperanzas. Mantener la ventaja de la ida de octavos de final es el reto.



4. La semana grande del Athletic Club

Sufrió en Granada para obtener la ansiada clasificación a la final de Copa del Rey histórica, el derbi vasco que vale un título ante la Real Sociedad. El desgaste realizado podía pasar factura en casa de un equipo que se está jugando su continuidad en Primera. Nada más lejos de la realidad. Se plantó en Pucela y mostró autoridad más eficacia. Cuatro llegadas a portería rival y cuatro goles para firmar su triunfo liguero más holgado del curso. Segundo triunfo consecutivo con el que cambia una mala dinámica y comienza de nuevo a mirar hacia arriba, a seis puntos de posición europea en el cierre de su semana grande.



5. Mallorca y Leganés se aferran a sus opciones

No habían ganado en toda la Liga lejos de sus estadios y lo hicieron en la vigésimo séptima jornada para mostrar que lo van a dar todo hasta el final por lograr permanecer en la élite del fútbol español. El Mallorca conquistó Ipurúa para meter en problemas al Eibar y ver los puestos de salvación a un solo punto. Es el triunfo que necesitaba para ganar moral. Al Leganés nada le quita las ganas de luchar. Víctima de la injusticia de la norma que le dejó sin sus dos delanteros titulares, fichados por clausulazos de Sevilla y Barcelona sin poder firmar a un jugador, pero teniendo a Óscar como el salvador. Perdía en el estadio de la Cerámica ante el Villarreal casi desde el pitido inicial y remontó con doblete de un jugador que cada vez que marca, su equipo puntúa. Ve la luz al final del túnel a tres puntos de distancia y hundirse en el último puesto al Espanyol.