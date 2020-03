Plan de LaLiga para jugar todos los partidos a puerta cerrada

LaLiga tiene un plan de urgencia para que todos los partidos de Primera y Segunda División se jueguen a puerta cerrada incluso a partir de la próxima jornada si esnecesario. Para activarlo tan sólo se encuentra a la espera de que a través del Ministerio de Sanidad, que ha instado a las Comunidades Autónomas a que se pronuncien, se solicite de manera oficial mediante los informes pertinentes sobre el peligro de contagio del Covid-19.

"Cuando hayamos adoptado una decisión, que estamos trabajando en ellas, sólo las comunicaremos cuando estén decididas y acordadas", ha declarado el ministro, Salvador Illa. Por su parte, Tebas ya confirmó hace unos días que en LaLiga hay una comisión abierta llamada Coronavirus: "Hemos hecho un plan de actuaciones para diferentes ciudades sobre si se puede jugar a puerta cerrada o no".



Después de que Italia haya suspendido cualquier competición deportiva, no hay duda de que España está en el punto de mira. El partido de Mestalla entre Valencia y Atalanta de este martes se jugará sin público, aunque sobre el Derbi contra el Levante del sábado aún no hay novedades. La UEFA ha confirmado este lunes que los partidos PSG-Borussia Dortmund de la Champions y Olympiacos-Wolverhampton Wanderersde la Europa League se van a disputar sin público.