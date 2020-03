Les seleccions valencianes Sub-14 i Sub-16 es classifiquen per la final

Les seleccions Sub-14 i Sub-16 de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana es van classificar aquest cap de setmana per a la fase final del campionat d'Espanya una jornada abans d'acabar la segona fase, aconseguint així colar-se entre les quatre millors seleccions d'Espanya de les seues respectives categories per mèrits propis.

La primera a aconseguir-ho va ser la Sub-14 dirigida per Aitor García, la que més complicat ho tenia abans d'arribar a Santa Cruz de Tenerife. Arribava amb quatre punts de la primera fase disputada a Almoradí i sense dependre de si mateixa, però en la primera jornada d'aquesta segona fase va vèncer a Canàries en un gran encontre i es van donar els resultats necessaris en altres camps per a poder culminar la clssificació l'endemà.

Contra Múrcia, ja classificat, el combinat Sub-14 es va deixar anar i va demostrar que és un dels grans aspirants al Campionat d'Espanya. La contundent victòria per 0-4 va classificar a la Selecció per a la fase final, una jornada abans que finalitzara la segona fase. Les incorporacions realitzades en aquesta fase, com la de Pablo Reyes, així com jugadors que s'han assentat ja com Hugo Porras o Lucas, van provocar el despertar del joc de l'equip.

Per la seua part la Sub-16 entrenada per Javi Lafora continua imparable cap a l'objectiu del Campionat Nacional de Seleccions Autonòmiques. L'any passat es va quedar a les portes de la final (va caure en semifinals contra Aragó, en el torn de penals) i molts components d'aquell equip repeteixen enguany buscant la revenja. La Sub-16 ha obtingut quatre victòries en quatre partits, amb 18 gols a favor i només un en contra. Un grup molt unit liderat per futbolistes com Fabio Blanco, Mosquera, Mario, Héctor Osca i Bachu. Jugadors amb molt de futur i molt futbol que barregen el millor de les millors pedreres dels clubs de la Comunitat Valenciana.

Aquesta Selecció ha despertat els elogis fins i tot de Juan Carlos Valerón. El mític futbolista de la Selecció Espanyola i de clubs com Deportivo de la Coruña o la UD Las Palmas, ara entrenador de la Selecció Canària Sub-16, ha patit en les seues carns a la Valenciana de Lafora. «Sense menysprear a les altres seleccions, la Valenciana és la favorita», assegura Valerón. L'última demostració d'aquest equip va ser el triomf enfront de Múrcia per tres gols a zero. En la fase final esperen Aragó, Catalunya i Castella-la Manxa, ja classificades també.