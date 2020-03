La Roma no viaja a Sevilla

La Roma informó este miércoles de que no viajará a Sevilla para enfrentarse al conjunto sevillista este jueves en la Liga Europa porque no tiene la autorización del Gobierno español, que bloqueó hasta el 25 de marzo los vuelos directos procedentes de Italia como medida de precaución por la difusión del coronavirus. "La Roma no irá a España para el partido de Liga Europa contra el Sevilla por falta de autorización de las autoridades locales. La UEFA dará más detalles", reza el mensaje oficial publicado por el Roma en Twitter.

El conjunto romanista, que se entrenó por la mañana en el centro deportivo de Trigoria, tenía previsto viajar a Sevilla con un vuelo chárter que iba a salir del aeropuerto de Fiumicino a las 15.30 locales (14.30 GMT). La Roma estuvo en contacto con la UEFA a partir de la tarde de este martes, después de que se hiciera oficial la decisión del Gobierno español de prohibir los vuelos directos procedentes de Italia a causa de la emergencia coronavirus.