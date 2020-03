Primer equipo, filiales, juvenil y femenino están citados el lunes en Miralcamp

El Villarreal CF ha decidido mantener su plan de trabajo establecido desde hace unos días y entrenará a partir del lunes, algo que también harán sus principales equipos de fútbol once de cantera. A pesar de las recomendaciones de RFEF, que invitaba a dejar de entrenar a los equipos profesionales, en el Villarreal han decidido mantener su plan de trabajo semanal.

Un plan de sesiones matinales que se debe dar desde este lunes hasta el viernes, para tener otra vez descanso en el fin de semana. Algo que también harán sus dos equipos filiales, el equipo juvenil y el femenino.

Lo que sí ha hecho el club es cerrar la Ciudad Deportiva, a la que no podrá acceder nadie fuera del organigrama deportivo y trabajadores autorizados. Además, el club les ha dado tres días de vacaciones a sus jugadores, pero con la obligación de no salir de casa anye una coyuntura global incierta.

A la espera de confirmar si se mantiene la hoja de ruta o finalmente se varía, han sido un par los jugadores que se han pronunciado en redes sociales con distintas iniciativas. Uno de ellos fue el guardameta Andrés Fernández, quien dejó una imagen en la que mostraba cómo estaba manteniendo una reunión de amigos de distinos puntos de la geografía española (Murcia, Madrid, Cádiz, Pamplona etc...) a través de vídeo conferencia. El arquero se quiso sumar así a la campaña 'YoMeQuedoEnCasa' con la que personas relevantes de la sociedad y el deporte están intentando concienciar a la población de la importancia que tiene ahora mismo seguir las recomendaciones e intentar reducir al máximo las posibilidades de contagio. En la misma línea se había mostrado ya el capitán Mario Gaspar, eso sí, con un mensaje más extenso: «Toda mi solidaridad con los afectados por el COVID-19. Al resto, tenemos una gran resposabilidad. Es importante seguir las recomendaciones de los sanitarios y tomar precauciones. Por eso 'YoMeQuedoEnCasa'».



Torneo de base suspendido

El conjunto groguet no ha variado ni un ápice su hoja de ruta y en su información inicial ya anunciaba que el resto de actos quedaban suspendidos o aplazados. Entre esos actos está la 'Villarreal Yellow Cup Easter 2020'. La entidad hizo otro comunicado para explicar la decisión: «Desde la organización de Campus y Torneos Villarreal CF, Siguiendo los consejos de los organismos competentes en salud y deporte, nos vemos obligados a suspender este evento deportivo ante la situación generada por la transmisión mundial del COVID-19 (coronavirus). Nuestro principal objetivo es salvaguardar la salud de nuestros participantes, familiares y todo el personal que interviene en la Villarreal Yellow Cup Easter (...)», rezaba el texto.