Argentina todavía se niega a suspender su fútbol

El coronavirus también ha cruzado el 'charco' y ya afecta, con esa violenta progresión en los casos positivos, al continente americano. El virus no exime al mundo del fútbol, que ahora tiene en China el ejemplo de cómo se ha de levantar rápidamente para volver a la normalidad. La potencia asiática celebró ya, el pasado fin de semana, su primera competición deportiva (la World Athletics de atletismo) a puerta cerrada. Las autoridades ya han tomado nota y también las federaciones nacionales y la Conmebol y la Concacaf. Todos parecen concienciados salvo la AFA argentina, que de momento no ha tomado cartas en el asunto. Finalizada la Superliga, sigue en curso la Copa, que se jugará a puerta cerrada –medida, por cierto, que ha demostrado que no protege a los futbolistas–, mientras el fútbol de infantil y juvenil está suspendido hasta abril.

Uno de los útlimos partidos de la Copa argentina. Reuters

El no cese de la competición ha provocado críticas. El 'Pity' Martínez, ex de River y actualmente en Atlanta United, fue contundente a través de redes sociales. «¡Fuerza a todos los jugadores del fútbol argentino! Una vergüenza que los tomen como un entretenimiento y no sean cuidadosos como cualquier argentino en esta situación tan complicada». Otro ex de la Banda, ahora en el Villarreal CF, como Funes Mori tampoco se quedó corto. «¡No aprendemos! Se tiene que candelar todo, antes de que la situación no se pueda controlar».

El resto de confederaciones sí han estado a la altura de las circunstancias y han tomado medidas estrictas. La CBF en Brasil ha suspendido toda su actividad, también el Campeonato Gaúcho que afrontó en la madrugada del domingo al lunes sus últimos partidos, aunque quizás sean demasiado optimistas ya que esperan comenzar el Brasileirao, su principal torneo, en abril. Curiosamente, la medida no gustó al presidente del país, Jair Bolsonaro. «Con esas medidas se cae en la histeria y yo no quiero eso. La CBF podría en todo caso vender solo una parte de las entradas, tomando en cuenta la capacidad del graderío y no adelantarse a prohibir, porque cancelar no va a contener el virus».



En Chile todavía se juega esta madrugada

En Colombia, Dimayor informó de la suspensión sin fijar una fecha de retorno, solo la evolución de la enfermedad sabe la respuesta; mientras que en Uruguay, la Asociación de de Fútbol Uruguaya (AUF) hizo lo propio «hasta nuevo aviso» y siguiendo los consejos del Gobierno Nacional, que actuó rápidamente con solo tres casos positivos en el país. También procedieron a la suspensión con rapidez la AFP PlanVital (juega esta madrugada su último partido y la suspensión será a partir del día 18) , campeonato de Chile o la LigaPro de Ecuador. En Perú no rodará el balón, como poco, hasta el mes próximo y las primeras ligas en Paraguay y Venezuela también han quedado paralizadas y en Bolivia el torneo Apertura 2020 también frena hasta el próximo mes.

La afición de Gremio en un partido de Copa Libertadores. Reuters

A nivel Conmebol, la mayor de las 'desgracias' ha sido prescindir de la Copa Libertadores. De momento el aplazamiento solo afecta a la tercera fecha de la fase de grupos, que se iba a disputar del 15 al 21 de marzo. El máximo organismo sigue pendiente de otro de los acontecimientos del año, la Copa América. Allí miran de reojo la decisión de la UEFA con la Eurocopa.

Con respecto a la Concacaf, sus dos máximas competiciones (MLS y Liga MX) ya han anunciado la suspensión. Lo primero siempre debe de ser la salud.