El Flamengo informa del positivo de Jorge Jesús tras sus fuertes críticas

"El Clube de Regatas do Flamengo informa que las pruebas para detectar la presencia de Covid-19 en atletas, entrenadores y empleados del departamento de fútbol concluyeron este lunes por la tarde (16). El club informa que el entrenador Jorge Jesús realizó una primera prueba para Covid-19 y el resultado fue un positivo débil o no concluyente. El resultado está siendo verificado". Esas fueron las primeras palabras de un comunicado en el que el cuadro brasileño informaba de el positivo, "que está siendo verificado", por parte de los servicios médicos.

Curiosamente hace solo unos días, Jorge Jesús criticó las medidas tomadas por la Federación Brasileña, que mantenía la competición hasta este domingo. "Creo que no puede haber partidos. Tenemos que entender que los jugadores no son superhéroes. Flamengo, en este momento, está en riesgo, tuvimos contacto con una persona (vicepresidente) que lo tiene, no sabemos qué puede pasar. Espero que este sea el último encuentro en esta situación", declaró Jorge Jesus. "Este virus es un problema que podemos tener, con nosotros, con nuestras familias. Es para preocuparse. Soy portugués, sé muy bien lo que está sucediendo en Portugal. Perdí a un amigo por eso. Es algo importante, no es una broma".