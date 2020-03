Los colegiados valencianos se organizan con 'CloudLab' para no parar

Los árbitros de la Comunitat Valenciana, pese a que obviamente están interrumpidas las competiciones, tampoco paran. Con Pepe Enguix a la cabeza desde la entrada en la presidencia de Salvador Gomar, se puso en marcha recientemente una plataforma de trabajo denominada 'CloudlLab'. No se ha creado 'ex profeso' para la crisis del coronavirus sino previamente, pero la verdad es que ha venido de perlas para la ocasión y la muestra más evidente es que los árbitros en estos días de confinamiento están trabajando con ella como herramienta capital.

Más allá de la preparación física o condicional que cada uno de los colegiados está llevando a cabo de forma individual -de hecho los árbitros son el colectivo dentro del panorama futbolístico que más acostumbrado está a entrenarse en solitario, si bien es cierto que en condiciones normales sí hacen quedadas en grupos reducidos para trabajar el aspecto condicional-, lo que se ha hecho estos días es lo que en el argot arbitral se denominan 'test de feed-back'. Eso son cuestionarios referentes a acciones que por haber cambiado la normativa recientemente o por ser especialmente conflictivas suscitan un especial interés a la hora de refrescar conceptos.

Los tres supuestos o mecanismos que a través de la plataforma se están llevando a cabo en esta primera semana de confinamiento son los denominados 'Análisis de situaciones de juego', la 'Preguntas sobre reglas de juego' y por último los 'Vídeo-test con jugadas reales'. Eso significa que a los colegiados estos días, a través de la plataforma, no solo les están llegando preguntas tipo 'trivial' sobre reglas teóricas y sobre acciones concretas, sino que también reciben clips de vídeo con acciones que ellos deben evaluar con el fin de refrescar y reforzar los conceptos ya trabajados.

El único hándicap que tiene es que se necesita un volumen elevado de contenidos para que no sean repetitivos y los colegiados no tiendan a memorizarlos, pero según fuentes próximas al estamento arbitral ya se está trabajando en adquirir más material.

La iniciativa, de momento, afecta ya a todos los colegiados adscritos a la federación territorial valenciana.

Pepe Enguix, presidente del Comité de Árbitros de FFCV, atendió a SUPER desde su domicilio para explicar los detalles de la iniciativa: "Ahora estamos aprovechando para que la gente, los árbitros y también los informadores, no pierdan el contacto con los jugadas de fútbol y lo estamos haciendo través de la plataforma con un sistema tipo 'Trivial' ameno y útil. Desde el día 16, de hecho, los árbitros tienen unas pruebas y la semana que viene tendrán otras diferentes para actualizar contenidos".

Los árbitros valencianos fueron de los primeros estamentos en reaccionar ante la crisis del COVID-19: "Ya desde la semana pasada. Antes de tener la reunión con la junta directiva ya les dije que este era un paso que había que hacer por si se llegaba a la situación a la que hemos llegado. La actividad física está más mermada porque algunos chicos tienen menos recursos o espacios, pero hemos detectado que están trabajando".



Pendientes de los ascensos a Segunda B

La propia junta directiva del Comité de Árbitros de FFCV, además, tiene prevista una reunión virtual ('Zoom' es la herramienta que utilizan) este martes a las 17:30 horas para tratar el tema de los siete árbitros seleccionados (cuatro chicos y tres chicas) en el 'Programa de talentos' para intentar ascender a Segunda División B. Para el día 21 estaban programados unos exámenes de repaso para el curso de ascenso que obviamente no se van a llevar a cabo de momento, pero el ente no quiere perder el contacto con ellos para que mantengan la 'tensión' de cara a lo que suceda después del estado de alarma.