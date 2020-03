Este miércoles, reunión virtual de federaciones territoriales en la que tomará parte Salva Gomar

Para las 11:00 horas de este miércoles está prevista una reunión por videoconferencia entre los presidentes de todas las federaciones territoriales del futbol español en la que tomará parte Salvador Gomar en calidad de presidente de FFCV. El dirigente valenciano analizará junto a sus homólogos la decisión hecha pública por parte de UEFA de aplazar hasta el 27 de junio la final de la Liga de Campeones y al día 24 la de la Liga Europa, tras las reuniones celebradas con sus federaciones, los clubes, las ligas y los sindicatos ante la pandemia de coronavirus por la que también ha pospuesto hasta 2021 la Eurocopa que estaba planificada para este año. Es precisamente el aplazamiento de la Eurocopa hasta el año que viene lo que permite retrasar prácticamente un mes las finales de las competiciones de clubes, a pesar de que éstas están paralizadas a la espera de que la extensión de la enfermedad remita.

Ese fallo del máximo organismo continental está sobre la mesa pese a que en esta ocasión se trata de empezar a esbozar un dibujo de cómo se pueden solucionar las competiciones de categorías menores -estaríamos hablando desde Tercera División que es una categoría nacional pero regida por las territoriales, hacia abajo-, si puede ser, intentando alcanzar un entente para unificar criterios.

En la reunión de este miércoles también habrá representantes del ente federativo estatal. De hecho, la voluntad de FFCV es no tomar ninguna decisión vinculante respecto a su dinámica o a la dinámica de sus competiciones hasta que RFEF no se pronuncie y, sobre todo, hasta ver qué decisión toma el Consejo de Ministros el día 30 respecto al estado de alarma que se ha decretado y que cabe la posibilidad de que se prorrogue todavía más.

Llegar hasta el 30 de marzo sin actividad que es lo mínimo, para la territorial valenciana sería perder dos jornadas puesto que una de las fechas perdidas, la pasada, estaba ya planificada por la festividad de Fallas. Pese a ello, todo sigue en el área a la espera de la normativa general. El mes de junio permite un margen de maniobra aunque en algunos de esos casos se tendría que optar por modificar los sistemas de ascensos y descensos o los 'play-offs' recortando los enfrentamientos de dos a ún partido, pero de momento FFCV insiste en que no hay ninguna decisión tomada.

La propia RFEF ya tuvo que modificar del pasado lunes para el martes una de sus circulares sobre la marcha debido a que todo está abierto a distintos posibles escenarios y la situación es cambiante, todavía, casi por horas.