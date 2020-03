Rubiales recrimina a Tebas que haya enviado tests del COVID-19 a los clubes

Luis Manuel Rubiales ha comparecido hoy para analizar la crisis del coronavirus después del anuncio de UEFA de retrasar un año la Eurocopa, pero en su alocución ha reprochado a su archienemigo Javier Tebas, presidente de LaLiga, que el organismo que él preside haya enviado test de coronavirus a los clubes tildando esa decisión de "irresponsable" al argumentar que ese tipo de pruebas ahora deben ser prioritarias para personas que sufran síntomas severos: "Me parece irresponsable que habiendo pacientes y estando la vida en juego se haga esto. Me parece fuera de todo lugar que se estén utilizando test de coronavirus cuando hay gente que lo necesita más. Me parece que es desconocer la realidad. Si es que nos han confinado a todos. Da igual si estás contagiado o no. Da igual. El resultado es el mismo. Y si presentas síntomas severos, esa persona necesita test. No un futbolista".