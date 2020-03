Cómo apañárselas para cantar ¡goool! sin fútbol en directo

Todo el mundo ha tenido que reinventarse. Todo el mundo ha tenido que idear nuevas maneras de trabajar, no solo a partir del teletrabajo. La paralización, la suspensión, el aplazamiento, la anulación de las grandes competiciones del mundo del deporte y, por tanto, sus retransmisiones en directo, por televisión o radio, han cambiado la vida y manera de hacer televisión y radio en el mundo entero pero, muy especialmente, en España, país pionero, no solo en contar con interminables y muy seguidos programas nocturnos, bueno, de madrugada de deportes, sino con fines de semana de más de 14 horas de radio en directo como suele hacer Paco González y su 'Tiempo de Juego' en la Cadena COPE, los sábados y los domingos.

Movistar, Mediapro, la COPE y la SER, dos medios televisivos y dos medios de radio que acaparan, diariamente, la atención de millones y millones de aficionados, no solo han tenido que modificar sus programaciones sino cambiar sus costumbres, sus hábitos y, por supuesto, su manera de trabajar. En cuanto a los contenidos de sus programas, las televisiones han echado mano de la imaginación y, sobre todo, de sus inmensos archivos, reduciendo al máximo, bueno, algunas de ellas, como GOL, del todo, los informativos y debates en directo, y las radios tratan de mezclar todo tipo de información y entretenimiento, junto a tertulias donde los colaboradores habituales hablan de todo un poco.

En la central de la COPE, en Madrid, cada día es jornadas de puertas abiertas. Es decir, todas las puertas de la redacción e, incluso, de los estudios están abiertas de par en par para que nadie tenga que abrirlas y pueda contagiarse con el pomo de la puerta. "Aquí", explica Paco González, "todo el mundo tiene su micro y solo trabaja con ese micro. Mantenemos la programación a tope porque son días de muchísimo consumo de radio, a lo bestia, tanto que, el pasado sábado, batimos todos los récords, también las teles, sí, de audiencia". González, que siempre ha defendido que ellos son "la familia radiofónica de millones de españoles", afirma que los oyentes quieren saber qué es y qué les pasa "a la gente que oyen cada día, a la gente que creen y quieren".



Las parejas de la COPE

Es evidente que todo el mundo ha tomado precauciones y serias precauciones. Por ejemplo, Manolo Lama, una de las estrellas de la COPE, está pasando la cuarentena en una habitación de su casa donde tiene instalada una línea directa, de fibra óptica, para salir por la radio "pues mi problema es que, antes de que se decidiera el estado de alarma, yo había estado en contacto, por mis viajes profesionales y diversas retransmisiones, con mucha gente, especialmente deportistas, que, luego, alguno ha dado positivo". En la habitación de Lama no entra familiar alguno ("mi mujer me deja la comida en la puerta y yo la cojo"), pero el periodista sigue haciendo su informativo de la noche y participa en las tertulias de la noche.

"Lo que hemos hecho", explica González, "es que cada presentador de informativo o programa nocturno tiene su doble. Si estoy yo, no está Heri Frade; si está Juanma Castaño, no está Joseba Larrañaga y si esta Manolo (Lama), no está Isaac Fouto y, así, si cae uno, se supone que tenemos un sustituto sano para que siga con la programación". González asegura que esta crisis hará, tal vez, que oyentes generalistas se pasen a los programas deportivos "que suelen ser bastante más divertidos que los demás, incluso cuando hablamos de cosas serias como este maldito coronavirus".

Laura Martínez, responsable de Deportes de la SER, narra, más o menos, una situación parecida. En este caso, Laura cuenta que "a menudo, sobre todo los primeros días de esta grave crisis, tuvimos que ceder nuestros espacios, es decir, nuestras horas de Deportes, a las distintas conferencias de prensa de los responsables gubernativos". Pero, inmediatamente, la SER volvió, reduciendo algo, no mucho, a sus espacios habituales, al día a día deportivo con el Carrusel, de Dani Garrido, y El Larguero, de Manu Carreño a tope, así como el SER Deportivo, de 'Pacojo' Francisco José Delgado y Hora 25 Deportes, de Jesús Gallego.



La SER y el coronavirus

Laura cuenta que "como ocurre con el coronavirus" cada mañana cambia la situación. "Nos reunimos, a primera hora de la mañana, los distintos jefes de las diversas áreas y decidimos la programación del día, eso sí priorizando todo lo que sea de interés general para nuestros oyentes e intentando contar la crisis del sector deportivo de la manera más diversa y entretenida posible, lo que no es fácil". Por supuesto, sentencia Laura, con mucha gente en casa trabajando a distancia "pero a tope, como debe ser".

"Mediapro y, muy especialmente, su canal GOL, ha cancelado sus programas en directo hasta la vuelta de las competiciones y apuesta por revivir algunos de los partidos más destacados de la historia de LaLiga, en un ejercicio de responsabilidad y con el objetivo de extremar todas las precauciones por la pandemia del virus Covid-19", explica Iván Justel, responsable de comunicación y social media del grupo. "No tenemos Liga de Primera, pero tampoco de Segunda, de fútbol sala, ni femenino y eso hace que, no solo no tengamos fútbol en directo, sino el material indispensable del que se nutren el resto de programas informativos y de debate", añade Justel.



Repetir los grandes eventos

Mediapro, que, además, alimenta dos canales a Movistar, LaLiga y Liga de Campeones, tiene a Francesc Carbonell, director de GOL; Jordi Domínguez, responsable de contenidos y Alberto Ayora, jefe de programación, dándole vueltas todo el día a la programación, confiando en el atractivo de los relatos y testimonios de algunas leyendas del fútbol español que aparecen en '90 años de historias' o en los formatos de entretenimiento de UBEAT como 'Hoy No Se Sale', en el que Ibai Llanos, Bruno Kapo y Gabriel Chachi presentan las entrevistas más gamberras con invitados muy especiales.

"La visualización del canal 24/7, es decir, 24 horas, los siete días de la semana, seguirá estando disponible", cuenta Justel, "a través de goltelevisión.com y las redes sociales de GOL (twitter, facebook, Instagram, YouTube y TikTok) y 'EL GOLAZO DE GOL' continuarán ofreciendo contenidos exclusivos y todos los detalles de la programación puntualmente y a través de diferentes plataformas, soportes y formatos".

Ni que decir tiene que quien trata de que el parón se note menos "o lo mínimo posible, cosa muy, muy, difícil", es Movistar, según explica Juan Andrés García Ropero, responsable de Deportes del canal que ven millones de aficionados a los deportes. 'Bropi', como le llama y conoce todo el mundo, explica que, al margen de organizar la redacción por turnos o grupos "para tener siempre a alguien sano para salir en pantalla", están logrando mantener, en vivo y en directo, aunque algo reducido (de una hora a 30 minutos) el informativo de las 20.30 horas, habitualmente presentado por Susana Guasch.

García Ropero explica que tratan de hacer una mezcla de actualidad, repetición de grandes partidos y competiciones de las que tienen derechos (Liga, Serie A italiana, Bundesliga, Liga francesa, ACB, NBA, NFL, rugby, atletismo...) y también, también, estrenar programas y documentales propios e, incluso, adquiridos a otras televisiones, como la ESPN norteamericana. "En 'Informe Robinson', vamos a emitir cosas muy interesantes como 'Los otros', 'Fútbol y racismo', 'Futbolistas arruinados'... documentales de producción propia e, insisto, de otras televisiones. Por ejemplo, haremos un simil Maradona-Messi, con el documental 'Fútbol Club Maradona' y un especial 'Messi en Barcelona', 'Del Buitre a Raúl', dos programas extraordinarios sobre los no menos extraordinarios boxeadores Manny Pacquiao y el mítico Muhammad Ali, así como estupendas entrevistas de 'Universo Valdano', con Iñaki Williams, Rakitic, Modric, Lepetegi€trataremos de que todos nuestros telespectadores se lo pasen bien".

Pero Movistar, en sus distintas plataformas, no solo en Vamos, su canal de referencia, va a estrenar también cosas nuevas junto a documentales internacionales históricos sobre el pulso Navratilova-Evert, mitos como Michael Jordan o Ayrton Senna. "Por ejemplo", termina contando 'Bropi', "vamos a estrenar un programa que nos hace muchísima ilusión, presentado por Amaya Valdemoro (jugadora de baloncesto) y Teresa Perales (nadadora paralímpica), titulado 'Konnichiwa Tokio', es decir, 'Hola Tokio', en el que se hablará de muchos deportes, de los posibles medallistas, de deportistas que acuden, por vez primera a unos Juegos, que ¡ojalá! se hagan, e, incluso, hablaremos de 'enemigos íntimos', sobre las grandes rivalidades".