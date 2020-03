La Federación Argentina rectifica y también suspende su fútbol

El fútbol mundial sigue echando, poco a poco, el cerrojo a todas sus competiciones. La Asociación del Fútbol Argentino, la federación sudamericana más reacia a aplazar sus competiciones por la amenaza del COVID-19 (había tomado medidas exclusivamente en el fútbol infantil y juvenil) ya ha sucumbido y no habrá fútbol hasta el 31 de marzo, de momento. La presión de los futbolistas y las medidas puestas en vigor por parte del Gobierno Nacional obligaron a la AFA a tomar esta decisión, quedando Brasil como el único país enmarcado en la Conmebol con fútbol; todavía se juegan los torneos estatales.

«En virtud de la situación de público conocimiento, en el marco de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional referidas al COVID-19 y habiendo recibido la preocupación por parte de Futbolistas Argentinos Agremiados, solicitamos tenga a bien suspender la realización de los partidos de todas las categorías programados por la entidad hasta el 31 de marzo. Asimismo, recomendamos la suspensión de los entrenamientos de las plantillas por el mismo período», manifestó el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. Acto seguido, la AFA tomó la decisión de suspender todos sus torneos.

La resolución llegó cuatro días después de que el presidente del país, Alberto Fernández, afirmara que si se jugaba a puerta cerrada no veía «inconveniente». No obstante, tal y como ocurrió en España, llegó el malestar de los jugadores, que veían peligrar su salud por la expansión de la epidemia. En plena Copa de la Superliga, River Plate encabezó la protesta y no se presentó a jugar ante Atlético Tucumán, hecho que le podría incluso acarrerar una sanción al club de la banda.

Mientras se sucedían las protestas de los futbolistas para lograr parar el fútbol, Maradona –como de costumbre­­– no se quedó al margen y opinó al respecto: «Yo siempre estuve del lado del jugador, no importa el club o el deporte que practique. Y apoyo a muerte la determinación de parar todo, por lo menos hasta el 31 de marzo. Paremos la pelota, muchachos. Paremos todo. ¿Qué estamos esperando» dijo 'El Pelusa', ahora técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Argentina (América), como Ucrania, Bielorrusia, Rusia y Hungría (en Europa), han sido los últimos países en suspender temporalmente la competición, con lo que aunque parezca increíble todavía queda Turquía y su Superliga con fútbol.