El Barça irá a por Pau Torres en verano

El Barça quiere rejuvenecer su parcela defensiva de cara al próximo verano y uno de los futbolistas que entra dentro del criterio azulgrana es Pau Torres. Según el diario Sport, el central del Villarreal se halla en la lista de Eric Abidal en su plan de darle un toque de juventud y proyección a la retaguardia culé.

Aunque Gerard Piqué tenga 33 años y su edad no corresponda con los parámetros de la dirección deportiva, su capacidad de liderazgo, y el hecho de ser catalogado como uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición, hace que la hoja de ruta para fichar al canterano groguet pase por otro miembro de la plantilla.

El objetivo, después de haberse recuperado de su lesión de rodilla, es traspasar a Samuel Umtiti. El francés tiene mercado en Inglaterra y venderlo supondría ahorrarse su elevada ficha, sacar rentabilidad y aligerar las arcas económicas del Barça. El Manchester United y el Arsenal pretenden los servicios del ex del Olympique de Lyon, aunque no se descarta que entre en la operación que tienen planificada, en las entrañas del Camp Nou, para fichar nuevamente a Neymar.

Sin embargo, la cláusula del vilarrealenc (50 millones de euros) es prohibitiva, por lo que la idea pasa por acometer negociaciones. De momento, tal como apunta el rotativo catalán, los culés solo han entablado conversaciones de tanteo e informales con matices positivos, ya que al '4' le atrae la posibilidad de defender la camiseta del actual campeón de LaLiga Santander.

Los motivos por los que el FC Barcelona pretende a Pau son múltiples. El jugador criado en Miralcamp es un fijo para Javi Calleja, domina la salida de balón, tiene perfil zurdo, es un futbolista muy nutrido tácticamente y posee un margen de crecimiento considerable. Además, su nombre en la lista de la Selección es inamovible desde su irrupción en la élite.

Entre muchas otras, son las conclusiones obtenidas por una dirección deportiva azulgrana que tiene decidido pelear por él de cara a la ventana de transferencias veraniega. No en vano, el cuadro de La Plana Baixa no pondrá falicidades para dejar salir a un jugador que representa los valores del club y que le ha dado un plus a la defensa amarilla haciendo tándem con Raúl Albiol.