"Nunca había sentido un dolor así, casi me desmayo en el baño"

Hace una semana que Jonathas dio semana de positivo por el coronavirus COVID-19. El delantero del Elche fue el segundo futbolista profesional de España en dar la noticia después de que lo hiciera Ezequiel Garay, del Valencia CF.

El ariete está confinado en su casa de Elche, alejado de su familia. Y es que tanto su mujer como sus dos hijas se han quedado en Brasil: "Me duele el corazón por no poder estas con mis amores, con mis dos princesitas", publicó en su Instagram.



Experiencia angustiosa con el coronavirus

En una entrevista para el diario Globo, Jonathas explicó cómo comenzaron los síntomas y de qué manera sintió el avance del COVID-19 por todo su cuerpo: "Comencé a sentir fiebre, una sensación muy mala, y, de hecho, pensé que era solo una migraña. Como me dolía mucho la cabeza, también me dolía el cuerpo. Pero cuando me levanté por la mañana (viernes, 13 de marzo), fui a hablar con el médico (el doctor César Quesada) y él me dijo que me hiciera la prueba rápidamente, porque todos eran síntomas del virus. Entonces di positivo", relató el delantero.

Tras su partido contra el Rayo Vallecano, regresó de Madrid con una leve lesión muscular en el isquiotibial, pero las molestias que sentía por todo el cuerpo no tenían nada que ver con eso: "Como estaba, no podía entrenarme. Debido a que mi cuerpo estaba débil, especialmente durante los primeros tres días, sufrí mucho. Ni siquiera tenía fuerzas para moverme. Cuando fui a ducharme, casi me desmayo en el baño. Fue un dolor muy fuerte, nunca lo había sentido. Este virus no es una broma".

"Estoy mejor. He vuelto a hacer ejercicios, pero soy un deportista y tenía mucho dolor, imagina cómo se sentirá una persona mayor. Por eso tenemos que pensar mucho en Brasil, porque algunas personas que aún no son conscientes de la gravedad de este virus. Hay que quedarse en casa", sentenció Jonathas.