Pedro Porro, multado por la policía

Pedro Porro, jugador del Real Valladolid y de la Sub-21 española, ha sido multado esta mañana por desplazarse, tal y como relata, desde su pequeña localidad al centro de la ciudad a comprar. El futbolista, que ha participado recientemente en el torneo de LaLiga Challenge organizado por Ibai Llanos, ha mostrado su indignación en las redes sociales con este texto:

"Acabo de ir a comprar y me han multado por ir desde donde está mi casa, hasta el centro de Valladolid. Es un pueblo muy chiquitito donde yo vivo. Me parece muy bien y genial que me multen si no estoy haciendo lo que el gobierno dice, pero una cosa no quita a la otra. Yo solo fui a comprar y me acabaron multando. Dicho esto, estoy muy enfadado por cómo hablan algunas personas, por cómo se dirigen a ti con mala educación. Yo solo pido que nadie es más que nadie y hablando con respeto se llega a muchos lado. Ahí parece que algunos no saben lo que es esto. Lo pongo para que sepáis que aunque necesitéis algo, cualquier cosa, no salgáis de casa, quedaros en casa que la cosa está muy fea. Solo pido respeto a mí, la multa me da exactamente igual ( A ver, no me da igual, pero es cosa del gobierno, son sus normas y las respeto ). Pero que lo que no voy a pasar es que me falten el respeto a mí, preguntándome "qué coño" hacía aquí si era de Don Benito, Badajoz. Primero entérate y dime las cosas bien; segundo, entérate de qué he ido a comprar y luego me multas. Han hecho todas las cosas al revés y sobretodo vuelvo a repetir, faltándome al respeto. Y a los que verdaderamente salen sin motivos no los multan. Un abrazo a todos y que tengáis buena cuarentena. Quédate en casa".

Su localidad, a unos 10 kilómetros de Valladolid, apenas tiene tiendas de alimentación. El jugador ha lamentado, más que la multa, el trato recibido por los cuerpos de seguridad que le han propuesto para sanción.