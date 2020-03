Aganzo y Alcalá se pelean en antena

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas, entró en la jornada de ayer en directo en el Partidazo de Cope a raíz de una información de Alcalá, que aseguró que la AFE está intentando que los futbolistas tengan un aumento de sueldo si los jugadores jugasen partidos cada 2 o 3 días a la vuelta del parón. Y a raíz de esas palabras llegó el conflicto. "AFE está trabajando por el bien de sus futbolistas y toda la información que está dando Alcalá no es cierta", señaló Aganzo con tranquilidad. "Ten cuidado con las palabras que utilizas", replicó Alcalá, quien también encontró respuesta. "¿Me estás amenanzando?".

El propio Juanma Castaño le pidió a Alcalá más tranquilidad: "Nada de lo que ha dicho Aganzo es censurable. Hasta el momento no ha dicho ninguna palabra malsonante". A partir de ese momento ambos entraron en una espiral y el periodista de la COPE basó su información en un Whatsapp de una de sus "tres fuentes". "Hola Alcalá, soy miembro de AFE, trabajo con Aganzo. Te pido por favor que no saques mi nombre pero quería confirmarte la noticia que acabáis de dar. Este mediodía he hablado con el director general de un club y me ha dicho exactamente eso. Bajar un 10 por cien si no hay liga y subir un 20 por cien si finalmente hay competición. La persona con la que hablé me dijo que no hay vergüenza con la que está cayendo. Trabajo con David Aganzo pero por favor no saques mi nombre. Estoy en un grupo con más de 200 futbolistas y están flipando. Todos dicen que Aganzo tiene que dimitir", una información que Aganzo aseguró ser rotundamente mentira. "No he llegado a ningún acuerdo, punto número uno. Toda la información que tengas te pido por favor que la contrastes. La AFE no ha llegado a ningún acuerdo con la patronal. Decimos que no es momento de los ERTES. Te pido por favor que conforme está el país eso es lo último. No hemos planteado la posibilidad de incrementar el sueldo de los futbolistas. No ha salido ese tema de los salarios en la reunión", aseguró Aganzo.

El presidente de la AFE de hecho explicó que en la reunión solo había tres personas además de él (Diego Ribas, Javier Tebas y Luis Gil) por lo que era imposible que nadie que trabajara con él le hubiera dado ninguna información sobre dicha conversación. Por su parte, Alcalá dio paso a una de sus fuentes, que sí quiso entrar en antena. Esa persona era Quico Piña, quien sin embargo Aganzo aseguró que no es trabajador de la AFE. "La información de la reunión no la puede tener Piña ni ningún director", sentenció.

Por su parte, Javier Tebas, presente en la reunión, salió a defender a Aganzo en redes sociales. "Decidle a Alcalá , que todo es Fake News , y que su informador Queco Piña toma pastillas para mentir, no hay ningún acuerdo de este tipo , esto no es un casino por favor, @afefutbol y @laliga nos sentamos y hablamos de este grave problema buscando soluciones SERIAS. #FakeNews", escribió el presidente de LaLiga.