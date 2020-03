Rubiales propone a Tebas que pida crédito como RFEF lo ha pedido para los modestos

Luis Manuel Rubiales ha comparecido este miércoles tras mantener una reunión telemática con los presidentes de las federaciones territoriales y en su comparecencia ha anunciado que ha obtenido una línea de subvenciones a coste cero para los clubes modestos de futbol sala, Segunda B y Tercera que asciende a cuatro millones de euros, así como que las próximas dos temporadas no se cobrarán las licencias P que tramiten estos clubes.

Paralelamente ha tendido su mano a Javier Tebas para que en el fútbol profesional se negocie un crédito similar que se avale con los derechos de los clubes y que pueda paliar las pérdidas que va a ocasionar esta crisis.

El presidente de RFEF ha dicho que no se plantean una fecha de regreso de las competiciones y ha declinado hablar de las elecciones anteponiendo el estado sociosanitario del país al ámbito futbolístico del que ahora ha dicho está "en segundo, tercer, cuarto o quinto plano...".

Condolencias

"Hoy quiero que mis pimeras palabras sean para recordar a todos aquellos que nos han dejado y mandar un mensaje de aliento a sus familias. Gente conocida como Lorenzo Sanz, y menos conocid como el padre de Santi Denia, nuestro seleccionador, o de Cristina, una de nuestras empleadas. Quiero andarles un enorme abrazo y un mensaje de aliento"

Premisa

"El fútbol es algo muy poco importante respecto al problema importante que tenemos, pero tenemos que seguir trabajando. Mi mensaje es de unión, prudencia y disciplina. Todos tenemos que dar un mensaje de unión y de solidaridad. Vamos todos juntos a poder parar este virus"

Sin fecha de regreso

"Todas las copeticiones están suspendidas por completo y no queremos hacer cábalas con fechas. Ahora mismo prudencia y responsabilidad. No vamos a ser nosotros quienes empecemos a poner fechas. En el momento en el que el fútbol vuelva, en ese momento hablaremos, y tedremos que dar la posibilidad de que los protagonistas compitan en las mejores condiciones. Para ello encargué un informe a los doctores para que nos digan los plazos y tiempos, cuándo hay que empezar, de qué manera y con qué espacio de tiempo entre partido y partido, pero eso queda lejos..."

"Nosotros trabajamos sobre todos los escenarios posibles, pero nosotros no jugamos a hacer calendarios. El límite tiene que ser la salud y que la nación recupere la tranquilidad"

"Que se empiece a primeros de mayo como querían otros lo vemos prácticamente imposible. Hablar de empezar a primeros de mayo queda lejos, pero ojalá me equivoque. Tenemos que trabajar por tanto en otro escenario que es recuperar partidos más allá del 30 de junio que es algo que conlleva pérdidas"

Ayuda al personal sanitario

"Ponemos el Hotel de la selección a disposición de las autoridades, bien sea para que descanse el personal sanitario... para lo que ellos quieran. Los profesionales sanitarios necesitan toda la atención y ponemos a nuestros fisios y psicólogos para que los atiendan a ellos. Queremos canalizar esa ayuda con las instituciones.

Ayuda a la investigación

"Hay un proyecto en marcha, no sabemos si por una entidad o fundacion, pero hemos guardado una importante suma de dinero que no vamos a hacer pública abriendo una cuenta para que otras federaciones o gente se pueda unir. Dinero para invertir en batas, material... pero creemos que es imporatante la investigación. Esa gente va a tener la ayuda de esta federación. Que se sume la gente del deporte y que hagan sus aportaciones también"

Subvenciones Segunda B y Tercera

"Todas las subvenciones que tenían que estar pagadas están pagadas en fecha y todas, hasta el último céntimo, se pagarán en el mes de abril. Se van a cumplir al 100%. En el futbol profesional hay problemas, pero aquí n"

Licencias P gratuitas los próximos dos años

"Todas las licencias P de fútbol y futbol sala serán gratuitas los dos próximos años y vamos a negociar que la deuda de los clubes con jugadores se puedan negociar en un plazo considerable"

Crédito a coste cero para los modestos

"Primera y Segunda de fútbo sala, y Segunda B y Tercera de fútbol, van a tener una línea de subvencion que van a llegar a los cuatro millones de euros. Hoy emitiremos una circular explicando cómo pueden acceder a ese credito que se podrá devolver a coste cero en los próximos dos años. Cuatro millones para el futbol modesto"

Proposición a Javier Tebas de credito para los clubes profesionales

"En la misma línea hemos trabajado para el fútbol profesional y proponemos sentarnos con LaLiga para obtener financiacion, tendemos nuestra mano para negociar. Ellos no van a recibir el 100% de los derechos de televisión. Hemos trabajado en una línea de financiación de al menos 500 millones de euros y que se negocie el pago aplazado en cuatro, cinco o seis años. No es momento de reproches...."

"Vamos a buscar un crédito sindicado con los tres o cuatro bancos más importantes, que estarán encantados"

"Si se toma parte de la siguiente temporada se va a perder dinero y si se va a perder, busquemos financiación. Por eso tendemos la mano hoy para evitar una angustia tremenda"

"Tenemos que rebajar las tensiones e intentar sumar porque ahora deben aflorar las ideas constructivas. Ya he dicho que yo tiendo la mano y creemos que lo que estamos poniendo en marcha desde federación es factible en el fútbol profesional".

ERTES en los clubes

"El tema de los ERTES es un tema patronal y sindical, pero nosotros al margen de garantizar el 100% de las subvenciones vamos a intentar darles esta línea de crédito a coste cero a los clubes"

Partidos cada 48 horas

"Hemos escuchado lo de jugar cada 48 horas de forma continuada y no lo vemos viable, sinceramente. Queremos recuperar esos partidos pero no a toda costa. La salud por encima de todo"

Contratos más allá del 30 de junio

Tiene una difícil respuesta, no lo sabemos, pero tanto si se prorrogan los contratos como no, todos van a estar en igualdad bien de poder ir al mercado o de no poder. No tenemos una respuesta sobre si dse podrán prorrogar los contratos.

Elecciones contra Iker Casillas

"No voy a hablar de elecciones. Tengo el foco en ayudar desde el fútbol a la sociedad en la crisis del Coronavirus"

Su experiencia personal

"En soledad, en mi casa, aislado, trabajando mucho con muchas conversaciones y echando mucho de menos a mis hijas que están con su madre en València. Es nuestra obligación ahora, hay que ser muy disciplinados y hay que estar todos a una.

Las ligas se acaban "sea cuando sea"

"He escuchado eso de 'No fastidemos dos temporadas por arreglar una". La única manera de terminar esta temporada es llegar al final sea cuando sea y por eso no nos ponemos plazos. Hay que terminar esta temporada y luego si quedan fechas veremos qué hacemos con la siguiente. Tenemos que dar derecho de subir y bajar, y que no haya descensos y si ascensos sería un tremendo problema. Cuando se pueda, cuando se recupere el país, será el momento de terminar la presente temporada"

"Sí. La misma idea en cadetes y juveniles. Tenemos un modelo y queremos que sea igual para todos. Vamos a tratar de dar la oportunidad a todos. Ese fútbol de la cercanía y de la base será una decisión que tomaremos con las territoriales"

¿Pueden ascender los actuales líderes de Segunda B?

"No. No nos lo planteamos. Lo que nos planteamos es que se termine la temporada. En muchas liguillas acaban subiendo segundos, tercero y cuartos. Que acaben con las reglas con las que empezaron"

Pide que se prorrogue la edad límite para ir a los Juegos Olímpicos

"En primer lugar quiero darle las gracias a Alejandro Blanco por darnos voz a las federaciones. Aún siendo muy poco importante en la batalla que se está librando, creo que a aquellos deportistas que tenían derecho a participar en los Juegos no podemos vetarlos porque han cumplido un año más. Creo que es lógico no hacerlo. No sé la sensibilidad que tentra el COI, pero suele ser sensible, y creo que lo lógico es hacer una excepción"

Calendarios cargados según Infantino

"Todos los partidos son importantes. Ahora mismo no tenemos que reprochar ni confrontar. Hay que buscar soluciones para profesionales... y para prebenjamines"

"Lo que hay que hacer es buscar un equilibrio entre todo. Pensar que los futbolistas no son máquinas. La Copa del Rey ha liberado jornadas..."

Finales de Copa del Rey y de la Reina

"En la Copa de la Reina no hay finalistas y en la de Copa del Rey he hablado con los presidentes y saben que la intencion de RFEF es jugar con público, pero hay factores que no controlamos. Pero entre jugarla a puerta cerrada u otra fecha a puerta abierta, estamos por lo segundo"

Ingresos de la Supercopa de España a cuatro

"La Supercopa con final four ha permitido que los clubes modestos puedan respirar tranquilos. Unos 20 millones les llegan y nos ha permitido cumplir con nuestras subvenciones, así como sacar esos cuatro millones de euros para prestar a los clubes y que los puedan devolver sin intereses..."

¿Aumento de sueldo para los jugadores si se juega cada 48 horas?

"Ni me planteo que sea verdad. Se habló de jugar ada 48 horas hubobun planteamiento y el presidente de AFE contestó que estaban dispuestos a ser flexibles y a partir de ahí ha cobrado más interés la petición del informe médico.

¿Jugar a puerta cerrada?

"Nuestra primera opción es siempre dar posibilidad a que se juegue con público, haremos todo lo que esté en nuestra mano. Y si no existe esa posibilidad los clubes tendrán que decidir. No vamos a hacer nada que perjudique a los clubes"