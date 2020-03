Suspensión definitiva en el fútbol no profesional en Inglaterra

Se terminó el fútbol aficionado esta temporada en Inglaterra. La Football Association (FA) ha emitido un comunicado en el que anuncia la suspensión definitiva de las competiciones de National League desde la división 3 hacia abajo tanto a nivel masculino como femenino. Por lo tanto los ascensos y descensos quedarán exentos este curso.

Esta medida afecta al fútbol aficionado y no profesional en Inglaterra, donde el sistema de ligas se compone de las ligas profesionales (Premier League, Championship, League One y League Two) y la Non Professional Leagues que aglutina desde la quinta división hasta la última competición regional.

No obstante las dos primeras divisiones de esas ligas no profesionales sí se jugarán "lo más rápido posible", ya que estas afectan a los descensos y ascensos de los campeonatos profesionales. Por otro lado la Federación inglesa también estudia la manera adecuada para finalizar la FA Cup.

La FA además argumenta para tomar la decisión que "lo primero es la seguridad de los clubes, los jugadores, los trabajadores y los aficionados" y que "el impacto financiero" está valorado dentro de esta suspensión definitiva de las ligas.