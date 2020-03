Juan Carlos Garrido dona material sanitario a tres hospitales de València

El entrenador Juan Carlos Garrido, actualmente técnico del Wydad de Casablanca (Marruecos), ha adquirido material sanitario y lo ha donado a tres hospitales de Valencia para ayudar en la crisis sanitaria por la expansión del coronavirus.

El exentrenador del Villarreal CF entre otros equipos, que sigue en Marruecos, explicó a Efe que al ver la multiplicación de contagios de los sanitarios en España y al enterarse de otros ejemplos en el mundo del fútbol decidió tratar de ayudar en la medida de sus posibilidades.

"Es un proceso, en un principio no piensas que vamos a llegar a esto, que tenemos los recursos y lo vamos s pasar, pero después ves que la cosa esta peor, que los hospitales están saturados y ves que los sanitarios se están contagiando, que esto no tiene control, que no se resuelve", señaló.

"Hablas con unos y otros, ves ejemplos en el fútbol y empiezo a pensar qué puedo hacer. Hablé con Tomás Calero, el doctor del Betis, le pregunté y a través de él, compré material. Lo he enviado a varios hospitales de Valencia y me han podido confirmar que llegara martes o miércoles", añadió.

Garrido dijo que ha pedido "lo prioritario, guantes, mascarillas y todos estos productos que son imprescindibles" y señaló cómo se han multiplicado los precios en esta situación.

A través de otro contacto, Garrido ha avisado a las gerencias del Hospital Clínico, del Peset Aleixandre y del General de que en los próximos días les llegará ese material para que lo puedan distribuir.

Además, Garrido explicó que ahora "estoy intentando conseguir a través de otro amigo productos de desinfección, quiero aportar lo poco que puedo, porque me doy cuenta de que todos podemos colaborar en lo que podamos".