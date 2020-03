Así prepara el Villarreal su 'miniliga' para cazar a Valencia CF y Atlético de Madrid

Con el equipo en la octava posición de la tabla y a apenas siete puntos de distancia de la sexta plaza que garantiza el acceso a las competiciones europeas y que ahora mismo ocupa el Atlético de Madrid, el Villarreal -en el que los test realizados a plantilla y cuerpo técnico revelaron que no hay contagiados por COVID-19- afronta el confinamiento domiciliario derivado del estado de alarma con la obligación de no descuidar ni un ápice el estado de forma individual de cada uno de sus jugadores dentro de las posibilidades y por extensión, el estado de forma del grupo.

Vicente Iborra desvelaba recientemente cuál es la mentalidad con la que tanto él como sus compañeros quieren llegar al regreso a la competición, sea cuando sea, y dejaba entrever que la desgracia les puede brindar paradójicamente una posibilidad en el ámbito deportivo: «Habrá unos que estaban bien y que igual no lo estarán a la vuelta y otros que estaban mal y pueden haber mejorado. Será una liga corta y toda una incógnita: diferente y entretenida». Será una miniliga de 11 partidos (33 puntos).



Rival 'ocupado'

Ahora mismo el rival al que hay que darle caza es el Atlético de Madrid, un equipo que en LaLiga ha dejado muchas dudas y que tras eliminar al vigente campeón de la Champions League, el Liverpool, seguro que va a tener una distracción mayúscula y a la vez un gasto considerable cuando se reanude la dinámica competitiva en la máxima competición continental.

Con el Valencia CF también por delante, aunque en este caso con apenas cuatro puntos de ventaja sobre los groguets que es una distancia más que salvable -más aún teniendo en cuenta que todavía tienen un duelo directo pendiente contra los de Celades que se ha de disputar en en Estadio de La Cerámica-, José Romero, preparador físico, ha diseñado un trabajo condicional colectivo y otro individualizado para cada futbolista en función de sus necesidades y problemas previos como revelaba también recientemente y con el objetivo de llegar a la minipretemporada que también habrá que hacer cuando acabe el estado de alarma con el mejor tono posible. El objetivo es lograrlo y sacar ventaja de ello: «Hay una parte genérica para todos en la que buscamos dar calidad muscular y una parte individual en la que tratamos de potenciar algún aspecto característico del jugador o paliar algún problema físico que haya tenido».

Los futbolistas del conjunto amarillo dan la sensación de habérselo tomado al pie de la letra y de estar realmente concienciados quizás conscientes de que el equipo, tras haber renovado en verano prácticamente toda su línea defensiva y además haber hecho incorporaciones importantes tanto en la medular (Zambo Anguissa) como en punta de lanza (Paco Alcácer), no ha respondido, todavía, a las expectativas creadas. De hecho la meta era lograr la salvación cuanto antes para poder luchar por Europa, pero de momento se ha llegado a este obligado 'impasse' fuera de ese objetivo.

Quizás por ello en los últimos días han trascendido ya imágenes de varios de los integrantes de la plantilla amarilla trabajando desde sus casas en espacios que en algunos casos están perfectamente habilitados a tenor de las imágenes con pequeños gimnasios e incluso césped artificial. Las instantáneas muestran bicicletas estáticas para hacer algo de cardio, bosus para propiocepción o sencillamente espacios que permitan tenderse con una colchoneta para trabajar tablas en isometría. Todo con el objetivo de apurar las opciones europeas de un equipo que no se va a dejar llevar.