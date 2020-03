Sagna responde a la rajada de Cesc con un zasca

Las últimas declaraciones de Cesc Fàbregas no dejaron indiferente a casi nadie en el entorno del Arsenal. Este miércoles, el español confesó que en sus últimos años en el Arsenal sintió que "Robin van Persie y Samir Nasri fueron los únicos jugadores que estuvieron a mi nivel, tanto técnica como mentalmente". Una afirmación que no ha sentado demasiado bien a los que compartieron vestuario con él. Entre ellos, Bacary Sagna.

"Me sorprendió leer esto. Viniendo de él, me sorprendió porque se suponía que él era uno de los líderes del equipo y como líder no hablas así de tu club", apuntó el que fuera internacional francés al portal 'Goal'. "Me sorprendió porque es un buen tipo, siempre lo es y esto no cambia nada. Pero me sorprendió ", reiteró.

"El Arsenal le permitió jugar, por lo que decir que algunos jugadores no estuvieron a su nivel es un poco duro. No estoy seguro que todas las temporadas que ha jugado él haya sido un futbolista ejemplar", añadió Sagna, que aún se guardó una estocada final: "En aquellos años, la prensa habló de él como un hombre que no corría lo suficiente o que no presionaba. Otros jugadores podrían haber dicho 'deberías correr más o hacer más'".