Así ayuda la Roma a los más necesitados durante la pandemia

La AS Roma entrega alimentos y suministros médicos desde el pasado viernes a sus abonados mayores de 75 años para afrontar la crisis sanitaria que agita la capital italiana, y al resto del país transalpino, debido a la pandemia del coronavirus.





"Today this package arrived and my dad, who cannot do it directly, asked me to thank you, and the guys who carried the package, from the bottom of my heart. We feel like a big family ???"

