La última 'gracia' de Toni Kroos en su Instagram

El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos ha retado a sus seguidores a marcar un gol olímpico. Aunque él no ha hecho ninguna mención explícita, distintos medios se han apresurado a hacerlo con el que él mismo marcó en las semifinales de la Supercopa de España ante el Valencia (3-1). En este caso con una pelota de plástico y una portería de juguete. Este es el octavo reto que lanza durante el estado de alarma en su perfi de Instagram, Para el ganador tiene preparada una bolsa oficial del Real Madrid firmada.