La UEFA ya pone una fecha límite para terminar las competiciones nacionales

La UEFA, a través de su vicepresidente Michele Uva, ha deslizado que las ligas nacionales no tendrán tanta flexibilidad como algunos piensan para poder finalizar sus temporadas. El parón por COVID-19 ha puesto patas arriba al mundo del fútbol y todas las federaciones nacionales están buscando una solución para retomar, cuando finalice el brote del virus, sus competiciones. En España, pese a las discrepancias generalizadas entre las entidades que rigen el fútbol, existe consenso entre LaLiga de Javier Tebas y la RFEF de Luis Rubiales: la prioridad es concluir LaLiga, aunque sea en los meses de verano o incluso más allá, en septiembre.

Pero esta idea choca con las intenciones de la UEFA, que no se opone a las decisiones internas pero que exigirá el próximo mes de julio la lista de equipos clasificados para la Champions League y la Europa League. «La UEFA tiene 55 federaciones y cada una de ellas tiene unas necesidades y una realidad distintas, por eso tendrán libertad para ver de qué manera acaban su temporada. Pero la UEFA fijará una fecha para que nos ofrezcan la lista de equipos irán a Europa», expresó la mano derecha de Ceferin en Mediaset Italia. Así se refirió Uva a la necesidad de la UEFA de organizar la temporada 20/21 a nivel continental. Los plazos se recortan hasta julio porque es en este mes cuando se disputan las fases previas clasificatorias de ambos torneos y posteriormente, en agosto está previsto que se celebre, el día 27 y en Mónaco, el sorteo de los grupos de la Champions y la Europa League.

Una imagen de Ceferin, presidente de la UEFA. Europa Press

Ahora, o bien la UEFA también se ajusta al nuevo contexto mundial tras la pandemia del virus (algo que ya se demostrado que no es su intención), o bien las ligas no podrían terminar más tarde de julio. Cabe recordar en Inglaterra ya están estudiando la opción de dar la temporada por nula (sin campeón, ni ascensos ni descensos), pero la gran mayoría de ligas sí tenían pensado acabarse independientemente de las fechas para no perder ingresos en concepto de televisión. La tercera de las posibilidades llevaría a las ligas a facilitar el listado de clasificados a la UEFA todavía sin terminar de disputarse todas las jornadas, avanzando hasta la fecha límite y escogiendo según la tabla o darla atendiendo a otros criterios diferentes a la clasificación. «Acaben o no los campeonatos, la UEFA necesitará la clasificación», indicó el propio Uva en La Reppubblica.

¿Y ahora qué? Alguien debe ceder. O las ligas se acortan incluyendo las eliminatorias europeas que todavía se han de jugar y están en marcha, o se declaran nulas... o la UEFA rectifica.



La situación en España

Javier Tebas, presidente de LaLiga, volvió a reunirse ayer con los clubes de Primera y Segunda y con su hómologo en la AFE, David Aganzo. En dicha reunión comenzó a coger fuerza la idea de volver a jugar (sin público) y en verano, hecho que cambiaría los planes de la 20/21, con fútbol de nuevo en Navidad.

En referencia a los ERTE la postura de LaLiga (solo cuatro equipos de LaLiga lo han llevado a cabo, Barcelona, Atlético, Espanyol y Alavés) es que cada club se apañe con sus jugadores, pero para evitarlos adelantó el tercero de los cuatro pagos por derechos televisivos de la 19/20.