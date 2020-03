El Estadio de la Cerámica también combate el Coronavirus

Seis de la mañana y en el Estadio de La Cerámica Asier, 'el vasco', dueño del restaurante 'Entrelíneas' que hay dentro del recinto, empieza su jornada a puerta cerrada junto a Adrián, Mari, Nica, Vero y Ana. Legalmente no pueden abrir la puerta al público y obviamente no lo hacen, pero desempeñan una función primaria en privado por una causa solidaria. Hasta la una del mediodía están preparando comida para 200 familias de las más necesitadas de la población. El club, el primer equipo y la Fundación Carlos Bacca lanzaron recientemente la campaña #CuentaConmigo, mediante la cual se comprometieron a suministrar el alimento a Cáritas para que en plena crisis del Coronavirus pueda continuar con su habitual e inestimable labor solidaria.

A las ocho de la mañana van a buscar el género a Mercadona -el supermercado no puede hacer reparto domicilio- y apenas unas horas después, por la puerta 34 por la que habitualmente acceden al estadio bulliciosos los seguidores para ver a su equipo cada domingo, salen ahora kilos y kilos de solidaridad en forma de comida para quien más lo necesita. Asier,'el vasco' lo explica: «De lunes a viernes en estas cocinas hacemos la comida para que ellos la distribuyan en comidas o cenas, y a quien crean oportuno en función de la necesidad. Nosotros no paramos hasta la hora de comer en la que la gente ya se va a sus casas».

La iniciativa surgió de la propia entidad grogueta con una voluntad y un mensaje muy claros: «El Villarreal CF lamenta profundamente la situación actual y ruega a sus aficionados que actúen de forma responsable y solidaria para evitar la propagación del COVID-19. Asimismo, la entidad ofrece a las autoridades sanitarias todos los medios que estén a su alcance para sumarse a la lucha contra el Coronavirus y quiere trasladar el más profundo agradecimiento al valioso esfuerzo que están realizando tanto el Personal Sanitario como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Carmen Miralles, Directora de Cáritas Interparroquial de Vila-real, es la otra pato del banco de este proyecto y explica cómo sucedió todo: «El club se puso en contacto conmigo para ver en qué nos podían ayudar. Nosotros tenemos un servicio de reparto diario de comida con tuppers en raciones ya preparadas. Lo hacemos los lunes, miércoles y viernes, si bien además quincenalmente entregamos también comida en crudo a algunas familias del banco de alimentos». De hecho, según anunció el club la iniciativa «ayudará durante el periodo de confinamiento a los colectivos con menos recursos y en riesgo de exclusión social, garantizándoles la alimentación básica con la inestimable colaboración de Cáritas Vila-real».

A la campaña #CuentaConmigo se han adherido la totalidad de los futbolistas del club, con la Fundación del colombiano Carlos Bacca al frente, y todos ellos han aportado su granito de arena para sacar adelante el proyecto.

A la espera de que los goles y el fútbol regresen y con el equipo en la octava posición de la tabla a apenas siete puntos de distancia de la sexta plaza que garantiza el acceso a las competiciones europeas y que ahora mismo ocupa el Atlético de Madrid, el Villarreal -en el que los test realizados a plantilla y cuerpo técnico revelaron que no hay contagiados por COVID-19- afronta el confinamiento domiciliario con la obligación de no descuidar ni un ápice el estado de forma individual de cada uno de sus jugadores dentro de las posibilidades.