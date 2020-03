Rustu está en estado crítico

La evolución de Rustu Reçber, contagiado con coronavirus, no es positiva. De hecho, según informan varios medios de comunicación desde Turquía, el exportero azulgrana ha empeorado y estaría en estado crítico. El otomano, de 46 años de edad, continúa peleando para superar la enfermedad que está afectando a miles de personas alrededor del planeta.

Rustu fue contagiado por su mujer Isil, quien se saltó el confinamiento tras un viaje a Estados Unidos y acudió a trabajar al salón de belleza que regenta. La esposa no permaneció los 14 días de rigor en cuarentena y las críticas le han caído por los cuatro costados. Isil Reçber entiende y acepta que no obró consecuentemente y a través de las redes sociales envió un mensaje de disculpas y aliento a su marido.

"Mi única petición es que las personas sean conscientes y respetuosas. Mi examen fue negativo, al igual que el de mis hijos. Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Ésta es la parte más difícil, no poder estar con él. Rustu está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él", reclamo la mujer del exinternacional turco en redes sociales.