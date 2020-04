"Este sábado nosotros jugamos partido de liga"

Franc Balaguer Ferrando es un técnico de 37 años nacido en Borriol que en la actualidad desempeña su labor profesional como preparador físico en el FC Dynamo Brest que juega en la liga bielorrusa, que acaba de comenzar y que es la única del continente europeo que mantiene su dinámica normal. Está solo en la ciudad de Brest-Litovsk, en la parte suoeste del país cerca de la frontera con Polonia. Su mujer tendría que haber viajado con él el próximo mes de junio, pero ahora todo está en el aire. Este sábado afrontan su tercer partido de liga y así está viviendo la situación.

-¿Cuánto tiempo lleva en el Dynamo Brest?

-Llegué a principios de Enero procedente del CD Castellón donde estaba realizando las funciones de director de metodológia de la fundación albinegra.

-¿Y qué lleva a un técnico que estaba en el Castellón a embarcarse en una aventura cómo esta? ¿Cómo se produjo su llegada?

-A finales de año se pusieron en contacto conmigo, no tenía ninguna intención de abandonar el CD Castellon, ya que pienso que estábamos realizando un gran trabajo y el CD Castellon es mi casa. Pero al final después de discutirlo con mi mujer pensamos que sería bueno para mi futuro ya que es un equipo con el que vamos a jugar la previa de Champions League y eso es una gran motivación para mí, así que decidí salir de mi zona de confort y probar con esta nueva aventura.

-¿Cómo estaba siendo su experiencia hasta la expansión del Coronavirus?

-Nosotros nos centramos en nuestro trabajo y también hay que decir que hasta mediados de febrero no estuvimos por Bielorrusia, ya que debido a la nieve y las frías temperaturas de aquí, realizamos nuestra pretemporada en Turquía casi en toda su totalidad. Una dinámica normal.

-¿Y en qué ha variado su dinámica profesional desde el estalido de la pandemia?

-Si te digo la verdad, por aquí no ha variado mucho nuestra forma de hacer las cosas, aunque sí que hay que decir que desde el brote de esta pandemia se empezaron a tomar algunas medidas como la buena higiene, sobre todo de manos, y evitar los sitios masificados. Todo esto son recomendaciones que vienen desde el club y yo intento cumplir. Recientemente nos dieron tres días libres y desde el club nos prohibieron salir del país, y nos aconsejaron que evitáramos sitios masificados y contacto directos.

-¿Y su dinámica social?

-Bueno, aquí no tengo mucho contacto con gente, ya que soy nuevo y no conozco a casi nadie más allá del contexto de trabajo. Así que por aquí no ha cambiado mucho. Eso sí, en cuanto a la gente de allá, en España, pues ahora estoy mucho más en contacto con los míos, mi mujer, padres y amigos ya que realizamos diariamente videollamadas para preguntarnos y contarnos qué tal la situación en nuestra zona, por la cual estoy bastante preocupado, aunque creo que la gente de España se lo ha tomado muy en serio y lo esta haciendo fenomenal. Seguro que gracias a todos salimos pronto de esta pesadilla. Aquí no hay ningún tipo de reclusión y de momento, en lo referente a mascarillas, no se ve a la gente con ellas por la calle. Los útimos dos días se ha visto a alguno más, pero alguno más que son muy contados. Aquí no es una cosa que asuste porque la gente hace vida normal.

-¿Entonces conoce la situación aquí?

-Sí, como he dicho hablo con ellos todos los días y me ponen al día de todo lo que está sucediendo. También gracias a las nuevas tecnologías puedo leer e incluso ver las noticias de España y nuestra zona prácticamente todos los días.

-¿En que cifras se mueve la pandemia allí ahora mismo?

-Yo es lo que saco de Internet y de los medios oficiales que contabilizan. Creo que hay ciento y pico casos, y cincuenta o sesenta dados de alta. Fallecidos hasta ahora ninguno...

-Este sabado día 4 juegan contra el Slavia Mozyr en la tercera jornada tras una victoria y un empate ¿Hay alguna medida especial para este encuentro?

-Bueno, de momento como siempre estamos esperando a que nos den luz verde para jugar, aunque este miércoles ya me han dicho que al 99% jugamos. Medidas especiales en los estadios pues si no me equivoco creo que me han dicho que toman la temperatura a todos cuando entran. Es lo que he oído y lo que he leído, aunque yo no lo he visto por mí mismo. El otro día cuando jugamos sí que estaban haciendo algún tipo de revisión más exhaustiva. Insisto, creo que toman la temperatura a los espectadores cuando entran al campo. Estamos a expensas de lo que digan, pero aquí se sigue jugando a puerta abierta. Nostros esta sábado jugamos.

-¿Es sencillo mantener la concentración de los jugadores en la competición en la coyuntura actual?

-Bueno, la gente está centrada en hacer su trabajo. Me preguntan muchas veces como tenemos la situación por España, pero de momento no existe pánico ni ninguna preocupación especial más allá del interés de como esta todo por España y el resto de Europa. Evidentemente el tema esta ahí, pero como he dicho nada mas allá de lo normal.

-¿Notan que ha aumentado la difusión o el interés por la liga bielorrusa por el hecho de ser la única en activo?

-Sí claro, ahora somos la única liga europea activa y esto se hace notar. Creo que deben aprovecharlo siempre que no sea peligroso para la salud de la gente. Así que a ver si esto les ayuda a crecer y ser más fuertes.

-¿Entiende la decisión de las autoridades bielorrusas de mantener activa la competición?

-Bueno, mientras ellos consideren que no hay un peligro para la población me parece bien. Yo no soy experto en esto y no sé los datos que ellos manejan, así que vamos a confiar en que saben lo que están haciendo.

-¿Algún futbolista en su club o en el país se ha negado a jugar?

De aquí, no. Del país no te puedo contestar porque no entiendo el ruso y no sé si esto ha sucedido o no, yo no tengo ninguna constancia de que así haya sido.

-¿Cree que se interrumpirá finalmente?

-Como he dicho en una de las anteriores repuestas, nosotros somos conscientes de que esto puede parar en cualquier momento, cada semana e incluso cada día. Estamos pendientes de si esto ocurre, pero mientras tanto seguiremos trabajando y preparando los partidos lo mejor que podamos.

-¿Qué objetivo deportivo les ha fijado la entidad?

-Estamos en un club de máxima exigencia y lo queremos hacer lo mejor posible, ya que somos el actual campeón de liga y nuestro objetivo es mantener este título y disputar la competición Europea. Nos centramos en la Champions y aunque sabemos que es difícil llegar, esa es nuestra meta junto con la de tener al equipo preparado en todo momento y evitar cualquier tipo de contratiempo. Además, el pasado 4 de marzo ganamos la Supercopa y empezar con un título siempre es positivo.