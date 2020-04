A Vicente Moreno no le quita el sueño el Valencia CF

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ofreció su primera charla online en directo con entrenadores 'de alto nivel' para estrenar la serie 'Fútbol en casa' cuyo objetivo es acercar el fútbol a todos los hogares en tiempos de cuarentena por el Coronavirus.

La ponencia, con preguntas de los internautas, se inició a las 19:00 en el canal de Youtube oficial de la FFCV y en el canal de Twitch con un cartel de lujo compuesto por Vicente Moreno, entrenador del RCD Mallorca de Primera División; José Bargues, entrenador del Valencia CF de Primera Iberdrola; Miguel Ángel Tena, entrenador del Villarreal CF que es líder del grupo VII de División de Honor juvenil; y Adrián Ferrandis, entrenador del CD Buñol que también es primero en el grupo II de Preferente.

Por orden de categoría Vicente Moreno, natural de Massanassa, fue cuestionado por la posibilidad de regresar al fútbol valenciano: «Al final a cada uno su tierra siempre le tira, pero hace muchos años que tuve que salir de València y volver tampoco es algo que me quite el sueño. Los equipos de la tierra seducen a cualquier entrenador, pero no me quita el sueño. Tengo que disfrutar del día a día. Estoy bien en Palma de Mallorca y quiero que se termine la competición, porque queda un tercio aún...»

Adrián Ferrandis dio una versión desde un punto de vista más local y se permitió incluso bromear sobre la resolución de las competiciones: «Intentamos seguir tarbajando dentro de los medios que tenemos ya que esto del fútbol es lo más importante pero de lo que no es importante. Hay que esperar pero a ver, para mí lo mejor sería que se acabe la liga y nos den por ascendidos...»

A José Bargues la suspensión le pilló en plena fase clave de la preparación de su siguiente partido: «Nosotros lo preparamos esto como un plan de matenimiento de preparación fisica. Primero preparamos una semana pero antes tuvimos dos semanas más de parón de selecciones. Nos venía bien, pero no pudimos entrenar y dejamos ese partido preparado...»

Tena, por últmo, dejó entrever que en su caso al entrenar en juveniles los resultados no son lo prioritario: «Al final nosotros evidentemente a la clasificación es a lo que menos importancia le damos porque estamos trabajando en formación».