"Aún no merezco estar en el mejor once de la historia del Villarreal" REUTERS

Pau Torres, en declaraciones para el club, ha hablado de la situación que se está viviendo durante este confinamiento y también ha aprovechado para hablar sobre la reciente elección de la afición que le sitúa en el mejor once histórico de la entidad. ""Quería agradecer a la afición grogueta elegirme en ese once histórico, aunque creo que no merezco estar todavía ahí. Debo trabajar mucho para estar al nivel de todos esos ídolos. Seguiré trabajando para merecerme de verdad estar en ese once. Todavía quedan muchos años por delante para conseguirlo", señaló el central, quien dejó claro que se ve todavía muchos años vistiendo la camiseta amarilla.

Sobre su día a día en casa, el central explicó que ha mejorado en la cocina, aunque a veces necesita ayuda y desvela el motivo por el que no está acompañado en este escenario. "El confinamiento a nivel personal está yendo bien. Lo estoy pasando solo en casa porque tengo un familiar directo que trabaja en el hospital y para evitar o no asumir ese riesgo pues lo estoy pasando solo. Tenía claro desde el primer día que me debía hacer una rutina. Por las mañanas me hago el entrenamiento, después hago la comida con las pautas que envían desde el club. Estoy mejorando en el tema de la cocina, que era algo que tenía pendiente. Aún así a veces me toca llamar a mi hermano por FaceTime para que me solucione algún plato", señaló.

Por su parte, Pau Torres ha explicado también en qué mata el tiempo que no está entrenando. "Después de comer me pongo a estudiar idiomas, estaba yendo a clases de inglés pero ahora se ha parado un poco, pero estoy volviendo a recuperarlo vía Skype. Estoy escuchando mucha música, sobre todo de cantautores españoles, me gusta mucho Dani Martín. Escucho mucho Estopa, de fuera escucho La Vela Puerca, que es un grupo que me enseñó Ramiro", señaló antes de hablar de qué series o películas ve en casa. "Por la noche me pongo a ver series, hace unos días terminé Elite y ahora estoy enganchado a Vivir sin Permiso, que está muy emocionante. Estoy un poco enganchado", afirmó. Para concluir reflexionó sobre el día en el que todo esto acabe y cómo la gente apreciará cosas que antes asumía como normales. "Todo este confinamiento me está haciendo ver que vivimos en un país de gente solidaria y nos tiene que hacer ver que los profesionales de los hospitales necesitan más y mejores herramientas para curar todo esto. Cuando acabe todo esto creo que vamos a ser mejores personales porque hemos salido de nuestra zona de confort y ahí donde la gente crece. Vamos a valorar cualquier plan, visitar a un familiar...", concluyó.