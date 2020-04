Rubiales no descarta una 'Final Four' por Europa

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, afirmó que acabar con una 'Final Four' la Champions League 2019/20 es otra opción que sopesan los máximos dirigentes de la UEFA, negando que puedan "descartar nada" mientras la pandemia tenga las competiciones paralizadas.

"No se descarta ninguna opción. No se descarta que sea a puerta cerrada o abierta, ahora mismo no se descarta nada porque no podemos descartar nada", comentó Rubiales este viernes durante una entrevista a Fox Sports. "Lo que tenemos que tratar es de buscar una solución saludable. A partir de ahí, los más interesados en que se termine todo esto son todas las partes, pero siempre garantizando que estemos al 100%", subrayó.

Rubiales insiste en que las competiciones deben acabar. EFE

"La cancelación no se ha pensado en estos momentos (Tebas ya lo deslizó ayer). Si esto fuera un maratón de 42 kilómetros, y vamos por el kilómetro 30, sería injusto cancelar y poner a todos los corredores en el kilómetro cero en igualdad. Se ha planteado poner a todos en el kilómetro 30, que se termine esa carrera sin prisa", explicó.

"Lo prioritario es terminar los campeonatos (a Bélgica podrían sancionarla por suspender su liga), después ya habrá fechas para recuperar y para que las selecciones puedan preparar sus partidos", añadió Rubiales, a remolque de un calendario futbolístico que se avecina muy apretado y cargado en el aspecto físico tras esta crisis sanitaria.



El borrador de LaLiga, ¿mini-pretemporada?

"Mi opinión como exfutbolista es que afecta, y mucho; se pierden automatismos que se trabajan en grupo. Es verdad que luego hay que volver a recuperarlos, hay que hacer una... se habla una pretemporada, pero ya llevamos tres semanas así y, si esto se alarga más, va a ser más incluso que una pretemporada. Porque obviamente el tiempo de descanso de los futbolistas es de tres o cuatro semanas en el verano", aseguró.

La idea de jugar cada 48 horas podría traer discrepancias entre LaLiga y la RFEF. Europa Press

"También se pierde contacto con tus compañeros a nivel psicológico y a nivel físico, sin lugar a dudas. Estando en tu casa, tú puedes trabajar lo menos posible, pero se pierde. No es lo mismo chocar, no es lo mismo saltar, no es lo mismo pelear un balón, no es la mismo tensión. Aunque sean entrenamientos, no es lo mismo", aseveró.

Por ello, admitió que la RFEF lleva a cabo un estudio que "lleve de manera progresiva a ir buscando el momento óptimo". Y eso llevaría la contraria al plan inicial de LaLiga, que había planteado al sindicato mayoritario de futbolistas que se jugasen encuentros cada 48 horas.

"Dijeron que serían flexibles para buscar la fórmula", recordó el presidente de la RFEF. "Nosotros estábamos sorprendidos porque entendemos que eso no puede ser, cada 48 horas no puede ser", recalcó al respecto.



Final de la Copa del Rey

Además, habló sobre la final de la Copa del Rey. "Nos encantaría que el Athletic y la Real Sociedad jugaran delante de sus dos aficiones y lo vamos a intentar por todos los medios. Pero si por causas de fuerza mayor no se pudiera, ya es otra cosa", lamentó.

Por último, negó que vaya a plantear lo que ejecutan en Alemania reanudando los entrenamientos con pequeños grupos de futbolistas. "Es implanteable porque tenemos un estado de alarma, porque tenemos que ser lo más disciplinados y dar imagen al resto", señaló. "De lo que hagan otros en otros países, yo no tengo toda la información de las autoridades sanitarias; pero aquí, hasta que nuestra Administración no nos diga que retomemos los entrenamientos, no lo vamos a hacer", sentenció.