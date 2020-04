Maldini la lía al 'matar' a Maradona

Nadie duda de que la salud de Diego Armando Maradona no está en su mejor momento. Ni mucho menos. Su pasado con las drogas y otros malos hábitos han convertido en creíble un simple hashtag creado por Julio Maldonado 'Maldini', el conocido analista de fútbol internacional español.

Aparentemente con ánimo de catalogar el último partido que disputó Diego Armando Maradona en el fútbol profesional, Maldini creó #AdiosMaradona. Error. O no.

"A ver, chicos. #AdiosMaradona es segundo TT en España y me estoy agobiando. No le ha pasado nada. He creado este hashtag para ver en mi canal de Youtube, todos juntos, el último partido en la carrera de Maradona. El adiós de Diego, River-Boca de 1997", se justificó el habitual colaborador en canales deportivos.