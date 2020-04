Raúl Martínez: promesa del Valencia CF y estrella del PC Fútbol

Raúl Martínez fue una de las mayores promesas de la cantera valencianista. Goleador, con mucha proyección y con Luis Aragonés confiando en su figura para el futuro del club. Con ese aval era suficiente para confiar en un jugador importante en el club y dada su juventud y proyección, en juegos como el PC Fútbol aparecía como ese futbolista que todo el mundo quería tener en su plantilla. Uno de sus creadores, Gaby Ruiz, periodista, aunque desde hace años está trabajando para el Leeds United inglés, estuvo ayer en Carrusel hablando sobre el juego y habló de Raúl Martínez. "Eso es lo que en programación se llama un bug", señala Gaby cuando le hablan de los goles que metió el jugador del Valencia. "Te aseguro que no sé ese jugador, o por lo menos no lo recuerdo, porque han pasado muchos años, no sé por qué tiene una media tan alta", explica. "Igual iría a algún partido... o le vería. Me pasaba el verano grabando partidos para verlos y cuando llegara la temporada ver a los jugadores y darles los parámetros justos. Porque si os acordáis teníamos una base de datos en las que hablábamos de las características técnicas", sentenció.

El propio Raúl Martínez ha usado las redes sociales para escribirle a Gaby Ruiz tras hablar sobre él. "Hola Gabriel ayer escuchando carrusel deportivo hablasteis del PC FUTBOL y de Raul Martinez Martínez del Valencia B. Me gustaría decirte que no es un bug del juego, en la realidad marque ese año unos 45 goles en todas las categorías. Yo jugaba mucho a ese juego", señalá el exfutbolista, actualmente trabajando en el Eldense. El propio Gaby Ruiz contestó en redes sociales. "Un honor ser tu primer follower. Seguro que si tenías esa media era por algo, no lo recuerdo bien pero tampoco tengo ninguna duda! ???? ", señaló uno de los grandes protagonistas de la creación de un juego que marcó una época en España.

Por su parte, el otro gran actor de lujo de la historia, Raúl Martínez, ha hablado con SÚPER sobre esa anécdota y destaca la confianza de Luis Aragonés en él, el cambio de la ley Bosman y la llegada de Valdano cómo afectaron a su carrera y las lesiones que le dejaron atrás. Una de ellas incluso le tuvo 13 meses fuera de los terrenos de juego. "Los clubes después de estar más de un año parado no querían arriesgarse a contratarme. Llamabas puertas y claro, después de 13 meses era complicado. Por muchos goles que hubiera marcado e incluso a pesar de haber debutado en Primera", señala.