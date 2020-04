Mané entendería que no le dieran la Premier por ganada al Liverpool

El delantero senegalés del Liverpool, Sadio Mané, confesó que no vería mal si finalmente no se decidiese proclamar campeón a su equipo en la Premier League si esta no se reanuda por la pandemia del coronavirus y pese a que goza de una amplia renta que hace prácticamente imposible que le alcance el Manchester City.

"Quiero ganar los partidos y quiero levantar el trofeo, eso es lo que me encantaría, pero con esta situación, entenderé pase lo que pase", afirmó Sadio Mané en una charla con el medio 'talkSPORT'.

Los 'reds' tienen una ventaja de 25 puntos sobre el Manchester City, que puede ganar un máximo de 30, pero todavía se desconoce si la Premier League se volverá a reanudar y lo que pasará si no puede hacerlo por el coronavirus. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ya opinó que se debería coronar campeones a los de Jürgen Klopp.

"Ha sido difícil para el Liverpool, pero lo ha sido aún más para millones de personas de todo el mundo", advirtió el africano. "Hay gente que ha perdido a miembros de su familia y esa es una situación más complicada", añadió.

El delantero del Liverpool reconoció que a nivel personal es su "sueño" el conseguir el título liguero. "Quiero ganarlo este año, pero si no es el caso, forma parte de la vida. Espero que lo ganemos el año que viene", sentenció.