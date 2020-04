Albelda: "¿Entrenar al Valencia? No sé..."

David Albelda, entrenador del Atzeneta UE, ha concedido una entrevista a los usuarios del perfil de Insagram de su club en la que, como no podía ser de otro modo, le han preguntado si piensa en entrenar algún día al Valencia CF: "El tema de doónde uno llegue como entrenador no es prioritario; hay que estar en el presente. Cogí esta opción del Atzeneta porque me gustaba todo y no pienso más allá. De hecho, por circunstancias personales no me planteo ni salir de la Comunitat Valenciana. No sé si habrá opciones algún día, pero pensar eso es absurdo porque está muy lejos para cualquiera". De hecho se le ha preguntado por el Valencia actual y no se ha escondido haciendo alusión incluso a Peter Lim: "Le está costando la temporada, ha habido cambios... Pero los valencianistas tenemos que acostumbrarnos a que el club es de un señor que lo compró y que está legitimado para hacer y deshacer lo que él quiera".

En referencia a la situación de su equipo en la coyuntura de la crisis del Coronavirus, se ha pronunciado con claridad: "Lo correcto, lo profesional y lo justo para todo el mundo es acabar en el campo lo que se empezó en el campo. Yo creo que va a depender de sanidad. Los primeros partidos tendrán que ser a puerta cerrada, pero todo el mundo, sea la categoría que sea, tendrá que poner de su parte para darle la tranquilidad y la seguridad al futbol y a la vida normal que había antes. Todo, la economía, tiene que volver a funcionar y el fútbol no puede quedarse atras".

Respecto a la categoría, ha resaltado la dificultad del grupo VI de Tercera: "Me parece un nivel alto. Yo era espectador y ya me parecía un nivel alto y la dificultad máxima". Pese a ello, ve a su equipo: "Techo no le pongo al equipo pero ni al principio de temporada ni ahora. Tenía una confianza brutal porque todos los equipos que vienen subiendo me inspiran confianza en jugar la promoción y creo que vamos a tener opciones. Cuando uno viene en una racha como en la que nosotros veníamos, tiene opciones".