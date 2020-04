El dardo envenenado de Albelda al Valencia CF por la gestión del 'caso Ferran'

David Albelda se ha referido a los nombres propios del Valencia CF en el canal de Instagram del Atzeneta UE y no se ha andado con medias tintas. Carga contra el club por no renovar antes a Ferran, cuya continuidad ve complicada: "La renovación de Ferran la veo complicada porque es un chico de la casa y como suele pasar historicamente la sensación que tengo es que han tardado demasiado a afrontar esa renovación y ahora ha aumentado mucho su rendimiento y otros clubes se han dado cuenta".

Respecto al debate en la portería, para él ahora mismo no lo hay: "¿Jaume o Cillesen ? Yo pondría a Jaume porque es verdad que Cillesen entre unas cosas y otras su rendimiento no ha sido el esperado. No ha respondido a esa función de ser el supertitular"