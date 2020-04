Neymar y Mbappé aceptan una reducción salarial del 50% por el coronavirus

Las estrellas del Paris Saint-Germain, entre ellas Neymar Júnior y Kylian Mbappé, han aceptado una rebaja salarial del 50% como parte del acuerdo que el sindicato de jugadores francés va a rubricar con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) a consecuencia del cese de su actividad por el coronavirus.

El acuerdo afectará a los jugadores que más cobran, en el PSG es el caso de Neymar, Mbappé, Thiago Silva, Keylor Navas o Mauro Icardi, según informó el diario francés 'Le Parisien', que dijo que los futbolistas verían reducido su salario en un 50% para ayudar a compensar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia del coronavirus.

El PSG, que no se ha manifestado al respecto, ya anunció un ERTE para parte de sus empleados, al igual que muchos otros clubes en el 'Championat' francés. La medida afectará a aquellos jugadores que ganen más de 100.000 euros mensuales, algo que no tendrá tanto impacto en otros clubes que no sean el PSG.