La Selección Valenciana absoluta puede volver tras el confinamiento

FFCV, dentro de su iniciativa 'Fútbol en casa', ha juntado a Iborra, Fornals y Lato en una videoconferencia en la que el jugador del West Ham ha narrado cómo se está viviendo en Inglaterra la pandemia y algunas anécdotas sin desperdicio: "Vamos un poco con retraso respecto a lo que estáis viviendo allí. Aquí se puede salir a la calle a hacer deporte. Yo lo hago con mucho cuidado por la mañana, salgo a correr todo tapado". El jugador de Castelló está solo y se está soltando con l cocina, aunque ha tenido altibajos: "No tengo más remedio, o cocino o me muero de hambre. El otro día hice un caldo de fideos con pollo que estaba de lujo, pero luego también hice un puré que me dio angustia...".

Por su parte Vicente Iborra destacó que aprovecha para pasar tiempo con sus hijos: "Yo en casa dentro de las posibilidades puedo entrenar. Intento entrenar a primera hora y luego estoy con mis hijos intentándoles ayudar. Intentando pasar todo el tiempo que podamos juntos, que en otras etapas no podemos". Paralelamente, el de Moncada, desvelo que le hría ilusión jugar con la selección valenciana de fútbol e incluso que ya ha hablado sobre el tema con Salvador Gomar: "No tuve nunca la suerte de jugar en ninguna de las categorías y no oculto que me haría ilusión. Tiene que ser comparable ala nacional y es verdad que tuve una charla con Gomar y todos tenemos ganas de que podamos jugar un partidete. Ojalá no sea dentro de demasiado tiempo, porque uno ya tiene una edad".

Salva Gomar quiere organizar un partido amistoso de la selección valenciana de fútbol para recaudar dinero que sirva para luchar contra el coronavirus, aunque subrayó que deberá jugarse más adelante cuando se solucione la crisis sanitaria.

En último lugar Lato, a quien en el plano le aparecía una bicicleta estática de fondo, desveló que Osasuna se ha encargado de suministrarles material deportivo: "Estoy en un piso y obviamente no puedo salir, pero el club se ha portado muy bien, tengo bastante equipamiento...".