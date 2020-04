"El 1 de julio no se abrirá el mercado de fichajes"

El director legal de la FIFA, el español Emilio García Silvero, subrayó que a causa de los efectos de la crisis del coronavirus la situación ha cambiado y que el 1 de julio, al contrario de lo que ha sucedido habitualmente "no se abrirá el mercado" de fichajes.

García Silvero reconoció que la FIFA no puede prorrogar los contratos ya firmados más allá del 30 de junio y, por lo tanto, los jugadores podrían abandonar su club. Sin embargo, no podrían incorporarse a otro equipo porque los períodos de fichajes van a cambiar.

[La FIFA abre la puerta a que haya un tercer mercado de fichajes]

"FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscritos. El 1 de julio no se abre el mercado", subrayó el dirigente español en una entrevista concedida al programa 'Tiempo de juego' de la Cadena Cope.



Cesiones

García Silvero indicó que un jugador cedido puede regresar a su club de origen el 30 de junio, cuando concluya el préstamo. Sin embargo, su ficha no será tramitada para que pueda jugar.

"Si una cesión finaliza el 30 de junio el jugador, teóricamente, debería volver a su club, pero la ventana de inscripción no estaría abierta y no se le tramitaría la ficha", añadió García Silvero.



Reanudación

La crisis del coronavirus que afecta al mundo del fútbol deja en el aire cualquier plan sobre el mercado. Aún está por ver cuándo podrá reiniciarse cierta normalidad y la reanudación de unas competiciones que aún tienen que finalizar. García Silvero deja abierta la posibilidad de que haya varios períodos para realizar contrataciones y adaptar las necesidades de las entidades.

"Puede haber varias ventanas. Va a depender del inicio y del final de cada competición. La idea es que las ventanas acaben justo antes de empezar cada campeonato y no tienen por qué coincidir", aventuró.



Calendario

La crisis del coronavirus ha trastocado el calendario deportivo del año. Ha cancelado la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, entre otros muchos eventos, trasladados al 2021. Esto ha supuesto que el nuevo Mundial de Clubs fijado para el próximo año haya tenido que ser pospuesto al 2022 ó 2023.

"El nuevo formato del Mundial de clubs se ha tenido que posponer. Todavía estamos analizando la fecha. Es un proceso muy ilusionante", indicó García Silvero.