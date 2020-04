Asenjo ha llegado a perder "algún kilo" durante el confinamiento

Sergio Asenjo, guardameta del Villarreal, se resigna ante la situación que nos ha tocado vivir. Eso sí, el meta amarillo, en declaraciones a 'Mediterraneo', se ha permitido la licencia de bromear respecto a cómo está siendo su confinamiento, pero siempre dejando claro que ahora mismo hay que hacer un ejercicio de responsabilidad que es quedarse en casa y que antes que el útbol está la salud: «Todos queremos jugar las 11 jornadas que restan, pero también es cierto que lo más importante ahora es la salud y no el fútbol (...) Tenemos ganas de volver, pero ahora es momento de que todos nos quedemos en casa y así esta pesadilla pasará pronto. Si ponemos nuestro esfuerzo en ello, pronto volveremos a disfrutar en la Cerámica».

Respecto a su día a día en su domicilio, el palentino le pone un punto de sentido del humor a la situación: «De momento, mi mujer no me tira balones en el jardín, pero a este paso no descarto que suceda...».

En el aspecto físico, Sergio admite que incluso no ha ganado sino que ha perdido algo de peso incluso: «Yo he llegado a perder algún kilo, por la masa muscular, pero sí, es muy importante respetar la dieta. En ese sentido el club nos cuida mucho y nos trae la comida principal a casa. El trabajo es muy exigente, pero es evidente que es muy diferente al entrenamiento en un campo de fútbol. A veces, incluso, acabo más cansado, pero para un portero es muy complicado, porque para nosotros no hay prácticamente nada que se pueda trabajar desde casa».

Respecto a la vuelta a la competición para él también es una incógnita, pero destaca los riesgos de lesiones que va a conllevar: «Cuando volvamos será otro campeonato distinto, que nada tendrá que ver con lo de antes. No beneficiará a nadie. Nosotros en aquel momento estábamos confiados en que nos íbamos a meter en Europa. Después de dos meses estando parado es complicado ponerse a jugar cada 72 horas, pero todos estaremos en las mismas condiciones. Es evidente que cuando no cuentas con tiempo para la preparación, existen más posibilidades de contratiempos musculares, pero el preparador físico y el cuerpo técnico saben bien lo que tienen que hacer».

Por último, en el ámbito personal, ha querido destacar el trabajo del personal sanitario, así como la extraña sensación que estamos viviendo al no poder estar cerca de los nuestros: «Se merecen todo nuestro cariño por las condiciones en las que se ven obligados a trabajar, por ello repito que ahora el fútbol es secundario. Por fortuna, mi familia está bien. Hablo con ellos mucho por teléfono, pero siempre te queda ese sentimiento extraño de que no puedes estar con ellos».