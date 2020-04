Luis García, sobre su destitución: "Que hubieran dejado a Calleja"

El entrenador madrileño del Al-Shabab, Luis García Plaza, aseguró que en su etapa en el Villarreal faltó "nada más que tiempo", que en lo que se refiere a su trabajo "no falló nada" y comentó que como fue destituido tras haber dirigido apenas seis partidos en LaLiga de la temporada 2018-19 "casi no me siento ni siquiera" haber sido técnico del equipo villarrealense.

"Ese equipo se iba a salvar. Tenía buen equipo, buenos jugadores y un buen vestuario, con jugadores súper comprometidos. Ese año tocaba sufrir porque de mi trabajo no falló nada. Faltó nada más que tiempo, yo no me puedo reprochar nada", dijo García Plaza en una charla virtual organizada por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV).



Clara derrota en Mestalla



"Llegué con un calendario cargadísimo y es difícil de explicar porque perdimos dos partidos y empatamos cuatro. Fueron todos partidos muy igualados, quitando ante el Valencia que perdimos muy claramente. Podíamos haber ganado algún partido y, sin embargo, los perdimos", añadió el entrenador, que sustituyó a Javi Calleja el 10 de diciembre de 2018 y fue despedido apenas mes y medio después.

El entrenador madrileño explicó que no tiene "ningún reproche" ni para sí mismo ni para nadie más, en referencia a la directiva del Villarreal, pero subrayó que hubiera sido mejor que no le contrataran. "Que hubieran dejado a Javi Calleja. Es una época muy extraña de mi vida, casi no me siento ni entrenador del Villarreal", recalcó.