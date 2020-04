"Emery me llamó bruja y me echó la culpa de su despido"

Unai Emery abandonó el Arsenal en noviembre pero ha vuelto a ser noticia en Inglaterra. Concretamente por las palabras en 'The Sun' de una exnovia, que ha desvelado en el rotativo británico algunas intimidades de su etapa con el exvalencianista, quien le señaló tras su despido. "Me dijo que yo era una bruja y que por mi culpa empezaron a perder partidos", señala Sacha Wright.

Esta empresaria de 35 años asegura que el entrenador de Hondarribia habló de cómo era Emery en la intimidad. "Siempre estaba mirando partidos y comprobando los resultados. Incluso se acostaba en la cama con un partido en el ordenador y el otro en la tablet. Esto era desde por la mañana hasta la hora de dormir, apunta en la entrevista. Sacha sin embargo asegura que no sabía quién era Unai Emery. "Nos conocimos en el verano de 2018 y comenzamos a chatear pero no sigo el fútbol, así que no tenía ni idea de quien era. Me dijo que trabajaba en la industria del deporte y que su inglés era malo porque acababa de mudarse a Londres. Me invitó a salir, pero dijo que no quería encontrarse en ningún lugar demasiado concurrido. Me pidió que fuera a su casa en Barnet, pero le dije que no. Acordamos encontrarnos en un restaurante italiano en Hampstead. Cuando llegamos, me di cuenta de que debía ser alguien importante, ya que aunque el restaurante estaba a punto de cerrar, lo mantenían abierto", señala.

A pesar de eso, la relación, según la versión de Sacha Wright, no acabó bien porque Unai Emery la consideraba una bruja que solo le había traído problemas. "Me culpó de que lo echaran. Me dijo que era una bruja que le había traído mala suerte. Me dijo: 'El día que rompimos fue el que comenzamos a perder'. También me aseguró que su mente no estaba donde tenía que estar después de separarnos", sentenció.