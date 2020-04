Estadios vacíos hasta que haya vacuna para el Coronavirus

El mundo del fútbol empieza a asumir que los partidos serán a puerta cerrada. Sin embargo con eso no podría ser suficiente para que el fútbol vuelva a rodar. Cada vez son más las voces de los expertos que cuestionan la idoneaidad de esa medida. Y, lo que es peor para los aficionados: los plazos de vuelta a los estadios se alargan y alargan... Los últimos cálculos apuntan a que no habrá partidos abiertos hasta dentro de un año y medio.



Es, al menos, la opinión de epidemiólogos como Zach Binne, que en una entrevista a The Times se muestra muy pesimista: "Lo que la gente necesita entender, epidemológicamente hablando, es que cada persona que sumas añade riesgo. Si hay cinco personas es más peligroso que si hay dos, 10 es más peligroso que cinco, 500, más que 10. 60.000 es muy, muy peligroso. Como científico, odio decir que estoy al 100% seguro de algo, pero estoy más cerca del 100% que nunca de que no podemos volver a llenar los estadios hasta que tengamos una vacuna. Punto".



Zeke Emanuel, asesor para la OMS, ha asegurado en un debate organizado por el New York Times que "los deportes serán lo último en regresar. Siendo realistas, estamos hablando del otoño de 2021 como pronto. Cuando la gente dice que se reprogramarán conferencias, conciertos o eventos para octubre de 2020, no sé en qué se basan".

"Cuando se juega al fútbol durante 90 minutos,, que son las de mayor riesgo. Así proceden la mayoría de las autoridades sanitarias", advierte el virólogo alemán Ulf Dittmer a la agencia DPA.Dittmer, en cambio, no ve excesivos problemas a los planes de permitir el ingreso de sólo unas 250 personas a los partidos , pero el director del Instituto de Virología de Essen se mostró crítico con otros aspectos. Así, manifestó sus dudas respecto de si es ético realizar pruebas de coronavirus cada tres días a los jugadores y sus asistentes: ". Tenemos que utilizar nuestros tests de manera razonable, para que beneficien a aquellas personas que realmente los necesitan. Soy muy crítico con esa idea si no mejoran considerablemente los recursos para los tests".