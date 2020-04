Karius insiste en que tuvo una conmoción cerebral

Loris Karius no olvida el dramático episodio que vivió en la final de la Champions de hace dos años. El actual portero del Besiktas, cedido por parte del Liverpool, tuvo dos errores que fueron trascendentales. El primero, al ceder de manera errónea un esférico que cazó Benzema y que acabó en el fondo de la portería. Y el segundo, al no interceptar un disparo lejano de Bale que, también, terminó en gol.

Sin embargo, el arquero reconoció, en una entrevista al diario Bild, que sus fallos se debieron a un golpe que tuvo con Sergio Ramos previamente, ya que le provocaron una conmoción cerebral que impidió que respondiera a la altura de las circunstancias.

"He aprendido mucho de eso. Tuve una conmoción cerebral después de un golpe de Sergio Ramos, que restringió mi visión espacial. Esto fue comprobado inequívocamente en un estudio detallado realizado por uno de los especialistas en cerebro más importantes del mundo. Yo no quería hacerlo público. Cuando se publicó el resultado, hubo mucha malicia e insulto. Nunca lo usé como excusa, pero cuando la gente se burla de alguien que se ha lesionado gravemente la cabeza, no lo entiendo", reconoció el meta.