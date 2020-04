Pablo García desvela que se "zurró" con un compañero en su primer día en el Madrid

Muchos años después y a través de una entrevista pero el ex jugador uruguayo Pablo García ha contado una anécdota que hace gala a su fama de 'canchero' como futbolista. El que fuera mediocentro de Osasuna y del Real Madrid, entre otros, ha reconocido que se peleó con un compañero en su primer entrenamiento como miembro del equipo merengue.

"Lamentablemente es así, no como en Osasuna que cuando llegué el grupo estaba unido y me llevaban con ellos. Me hicieron sentir como en casa. Y costó más". ¿Con quién fue con quien tuvo ese enfrentamiento en ese vestuario? "No te voy a dar nombres. Lateral derecho era... Cosas que pasan", desveló Pablo García en una entrevista en Sport 380. Una pista en la que el primer jugador que le viene a la cabeza al aficionado del fútbol es... Míchel Salgado. ¿Será él?

Por otra parte Pablo García también explicó que fue complicado integrarse en el vestuario de los 'Galácticos', ya que el venía de un equipo como Osasuna: Era difícil entrar en el grupo, ya tenían su grupo de años, ganadores. Estaba Beckham con otro inglés y no hablaba ni español. Después otro grupo de los españoles. Había grupitos y era difícil entrar. Yo había jugado en Osasuna y había tenido roces en algún partido con alguno del Madrid y el primer día tuve problemas con un jugador. Me hizo un gesto feo. Era el primer día que llegué. No hacerme respetar pero me tuve que pelear y todo se calmó".

Pablo García disputó 22 partidos en su primera y única temporada en el Bernabéu en la 2005/06.