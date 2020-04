Setién ha soñado que paseaba la Champions League entre las vacas

Quique Setién no recula. Tras las opiniones que generó su frase cuando fichó por el Barça en la que afirmó que había pasado de estar entre las vacas en su pueblo a entrenar a los mejores del mundo, ahora ha vuelto a la carga en una entrevista en TV3 con un punto de entido del humor y de optimismo pese a la coyuntura: "Se lo digo a los jugadores. Tengo bastante prisa, no tengo mucho tiempo que perder. Y si pudiera ser, me gustaría ganar la Champions y LaLiga... Lo he soñado: pasearme por Liencres con la Copa, con las vacas... Con la Champions por allí...".

Consultado sobre la posibilidad de que el Barça sea proclamado campeón si la competición no se retoma, el santanderino admite que no quiere ganar así: "No me voy a sentir campeón aunque tenga dos puntos más que cuando llegué, que estábamos igualados con el Real Madrid. Pero esto es totalmente anecdótico. Es una situación muy difícil para todo el mundo. Y lo que realmente me preocupa es que se solucione cuanto antes, y podamos salir y abrazarnos, y recuperar a la gente mayor que está sufriendo esta situación con más intensidad".