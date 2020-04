El último 'zasca' de Javi Clemente

En su propia descripción del perfil de la red social Twitter el propio Clemente asegura que dicen de él que es muy defensivo, pero que en Twitter va a pasar al ataque. Y ha cumplido. En sus dos últimos mensajes el rubio de Barakaldo le atiza al ejecutivo culpándole de no tener dinero para comprar test masivos, que es lo que según su opinión habría que hacer para permitir que la gente sana salga a trabajar y a levantar la economía.





Y no ha pasado mucho tiempo y todos los que parece que entienden de esto AHORA , están diciendo que lo importante para levantar el confinamiento sería realizar TEST . Y porqué no se hacen ? Pues porque no hay dinero , no tenemos para comprar ,ósea q vamos a esperar . Paciencia .